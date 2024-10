Per Sant Bru, que s’ho pagui cadascú», diu el refrany. Avui és Sant Bru, patró dels que no convidarien mai a l’hora de pagar. És aquest un dels moments de l’any que al camp hi ha més feina per fer. Hem començat l’octubre i sembla que l’estiu no es vol acomiadar. Els dies tornaran imprevisibles, sobretot a partir del Pilar, que és quan té fama el temps d’iniciar els canvis més importants. Tant pot ocórrer que les gotes fredes es quedin aïllades en posicions pròximes a l’arxipèlag com que els estiuets sembli que no hagin de tenir fi.

QUAN L’OCTUBRE ÉS ARRIBAT, SEMBRA L’ORDI I EL BLAT. Les borrasques encara faran acte de presència i al seu pas, produiran precipitacions, a vegades intenses, amb llamps i trons. Les fortes pluges d’aquest temps han quedat registrades i són ben presents entre mariners i pescadors. Es tracta d’un temps típic de tardor: «deixa un record espantós, l’octubre que comença tempestuós». Demà, dilluns, és la Verge del Roser. Dijous, dia 10, a les 20 hores i 55 minuts del vespre serà el quart creixent a Capricorn. Es creu que aquesta lluna nova d’octubre en regeix set més. A TERRA LA LLAVOR SOMIA AMB LA FLOR. Serà un bon moment per preparar els sementers. No debades la sembra és una de les tasques més importants ara mateix al món rural. Les magranes maduren a les totes. A la tardor es feien menja habitual. Actualment, de cada vegada més, sembla que els magraners s’han perdut dins l’oblit. Les magranes maduren per Sant Francesc, a principis d’octubre. Per la festa de les Verges és gairebé obligat menjar-ne. Donarem una passada de cultivadors a les terres llaurades a l’agost i setembre. SI VOLS TENIR UN BON FAVAR, SEMBRA’L PER LA MARE DE DÉU DEL PILAR. És el temps adequat per sembrar faves, ordi, civada i farratges moderns a base de lleguminoses com el trèvol, l’enclova, el cafè bord mallorquí o l’alfals de secà. Sembrau carxoferes que, ben cuidades, per Pasqua ja tendran carxofes. Dissabte que ve, dia 12, és la Mare de Déu del Pilar, molt present al refranyer en forma de consells agrícoles. De moment, el vi ja és bo i es pot tastar. La terra del sòl acumula energia nova.