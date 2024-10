La percepció visual és peculiar. Ara hi ha una important consciència sobre el tema de la conscienciació per plàstic al litoral. Per açò, si hi ha un embolcall d’aquest material sobre l’arena, moltes són les persones que s’hi fixen i algunes el retiren. Abans açò no era tan així, tal vegada perquè no hi havia tan gegantina quantitat de plàstics, segurament perquè no se’n xerrava gens. Davant aquesta nova capacitat desenvolupada de percepció social del plàstic a les platges, es veu que els plàstics han desenvolupat els seus particulars mètodes de supervivència.

Per aquest motiu, a l’arena podem trobar plàstic que imiten les formes d’elements propis de l’ecosistema litoral, com l’estrella de la imatge. Són estratègies de camuflatge, però, que no estan massa depurades, ha d’afinar una mica més aspectes com el color o el detall del seu cos. Nous reptes en aquesta batalla ambiental.