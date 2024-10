La temporada turística va baixant fins a perdre la molesta calor abrasadora de juliol i agost. Ara la presència dels visitants es fa una mica més amable, confortable, terrestre, amb grupets que roden pels pobles, d’un perfil més tranquil, reposat, que encaixa millor en l’entorn. Prest seran tan poquets els visitants que gairebé ni es distingiran. Serà la nit turística de l’hivern, de botigues tancades, menys personal treballant, carreteres més amples, els aqüífers menys exigits, les platges immerses en un son reparador...

Però a Cala Morell i a tota l’Illa el sol torna a sortir. Sempre. En un no res tornarà la claror, les altes temperatures, que ara alguns enyoren, com hi ha qui enyora el repòs en plena foguera. El que importa és la capacitat d’adaptació. Els cicles es poden regular, modular, moderar, però són imparables. Bona nit.