El pròxim divendres, dia 18, és la festivitat de Sant Lluc, patró dels artistes plàstics i d’oficis tan distints com metges i cirurgians, escultors, enquadernadors, pintors, carnissers i del bestiar. Molt habitual en el refranyer popular, amb dites relatives a la matança del porc i a les nesples o a la sembra del cereal el trobam també vinculat amb el calendari de fires, que sempre han tengut un fort component agrícola. És normal, per tant, que les fires tenguessin lloc en dates posteriors a les recol·leccions i les veremes.

PER SANT LLUC, LES OLIVES EN SUC. Per a realitzar la majoria de labors avui només s’usa el tractor, però antigament s’empraven els animals -muls, cavalls, ases, bous, someres, etc.- que donaven sentit a les fires de bestiar. Amb tot el seu ambient popular, arriben els dies de gaudir-les. Actualment, arrosseguen molta gent per motius socials, econòmics i folklòrics. Tots ells són importants, però les fires han perdut una mica els atractius pels quals foren creades. Venen dies adequats per fer una alfàbia d’olives trencades. Dijous que ve tendrem la lluna plena a les 13 hores i 26 minuts a Àries. Pronòstic de pluges.

PER SANT LLUC, EL VI AL CUP. L’interès de celebrar les fires en aquestes dates, allunyades normalment de les celebracions patronals, també s’ha de vincular a les primeres matances dels porcs, quan els freds tardorencs o hivernencs faciliten la curació dels embotits. Els agricultors confien en l’arribada de borrasques que banyen la terra i proporcionen les saons suficients, per poder realitzar la sembra en bones condicions. Comencen a aparèixer els refranys relacionats amb la sembra, que és una de les tasques més importants del món rural. Convendrà acabar les operacions pendents de la verema.

UNA BONA AIGUA EVITA UN ANY DE FAM. Diumenge que ve serà nit de Verges i serenates, de menjar bunyols i de beure mistela o moscatell. Podreu celebrar, d’aquesta manera, les onze mil verges de Santa Úrsula, patrona del jovent i de les professores. Vigilarem les plantes sembrades a l’agost i setembre. Convé preparar el terreny per a noves plantes d’arbres fruiters, oliveres, vinyes i plantes ornamentals.