El gener de 2013 Miquel Àngel Marquès explicava a aquest diari que la construcció del pont de Santa Eularieta va donar molts problemes al britànic Richard Kane, protagonista de la història menorquina que dona nom a la coneguda carretera. No estava d’acord ni amb el ritme ni amb les dimensions de l’estructura que anaven construint alguns veïns d’Alaior de forma forçada. D’allò fa més de tres segles. Es va acabar l’any 1715 i des de llavors fa el seu servei. Diu Marquès que «és possiblement el pont més conegut i més important de tot el traçat del camí d’en Kane que es conserva en l’actualitat». Però des de fa uns mesos, abans de la DANA, el pont de Santa Eularieta no fa bona cara. Alguns cantons de marès van caure i encara no s’ha reparat. S’ha senyalitzat però ningú no el repara. Què diria Richard Kane?