VIAJE ITINERANTE DE UN SOFÁ POR MAHÓN SIN RUMBO NI DESTINO

La vida de las personas desde que nacemos hasta que nos morimos, tenemos un final imprevisible, a medida que vamos avanzado, nos preocupa como será nuestra última etapa, en cuanto a salud y cuidados personales.

Apreciado lector, si eres soltero, viudo y sin familia propia, a cierta edad empiezas a gestionar poder entrar en un geriátrico, también si tu situación económica es boyante, procuras «fichar» una persona para que te cuide, en tu hogar. Recuerdo cuando mi amigo Juan, q.e.p.d., que vivía solo en un piso de alquiler, había solicitado plaza en un geriátrico mahonés y al cabo de un tiempo estaba en lista de espera, cada día que pasaba eran menos los que estaban delante de él… mi amigo falleció antes de que se la adjudicaran, pero nadie le quitó la ilusión esperando poder dejar su piso de alquiler y trasladarse al antiguo Hospital Municipal, hoy geriátrico.

Lo que hemos relatado anteriormente, cada familia tiene su historia particular y como comento muchas veces, cada casa és un món i alguna dos. Uno de los problemas del ser humano es que nos volvemos ancianos, no viejos, y otro es no tener un billetaje ahorrado, estar a dos velas, pero cuando estos dos problemas convergen con la misma persona, como decía José María H.P. el mejor jefe bancario que tuve, esto es jodido a morir. Amigo mío, procura tener tu economía saneada para no ser una carga familiar, o al contrario ayúdales si es posible.

Cuando tengo algo que hacer por nuestra ciudad, casi nunca cojo el coche, si no que voy andando, puedes charlar con algún conocido, darte cuenta como está Mahón, por los encargos mochileros de los lectores del DiariMENORCA.

El pasado lunes día 7 por la tarde, caminando por la calle S´Arraval después de la Sala de Exposiciones de Sant Antoni, una voz que desconocía me dijo: Me parece mentira que ni me saludes, ni te pares hablar conmigo, no tienes excusa alguna, ya que mi altura es casi la tuya y soy fácil de ver. Me paré me giré alrededor mío y no vi a ninguna persona, vatuadell cent llamps, será realidad que después de recuperarme físicamente, habré perdido es capet. En estos momentos recordaba a mi entrañable amigo compañero bancario Nito H. que hace unos días coincidí con él y sus dos hijas, en una terraza de Ciutadella, con buen aspecto físico, pero es capet no tan be. Me alegré mucho de verle. Tío, sigue la voz, que soy el viejo sofá que está a tu vera. Conversación pertinente, ¿que pu…haces aquí?, ¿tus dueños han llamado al servicio de recogida de viejos enseres para que te recojan?, respuesta suya, que va nunca he oído que llamaran al servicio de recogida, ya verás que estaré varios días a la intemperie. El pobre estaba tan destrozado, que seguramente nadie lo recogería para restaurarlo, ni los de Mestral.

Me picó la curiosidad mochilera, he ido a visitarle varios días, al pobre lo han cambiado de sitio tres o más veces, el domingo día 13 aún estaba tirado en la salida de la calle des Negres. Albricias, al final el pasado martes día 15 había desaparecido de esta calle, suponemos que sin haberlos llamado, el servicio de recogida, se lo habían llevado en el camión.

La tarde del domingo 13, había varias bolsas de basura tiradas en la acera, una vieja mesita de noche, unos pocos cubos sin retirar por los dueños… Resumiendo, unos verdaderos incívicos ciudadanos, que les importa un carajo como está Mahón; desde hace varios meses ha empezado la recogida de basura «puerta a puerta», para mejorar el reciclar todo lo que generamos diariamente, cosa que muchos hogares lo venimos haciendo desde hace años.

En la calle des Negres, hay un cartel de circulación que da pena verlo, lleno de pintadas y pegatinas…obra de unos gamberros.

Resumiendo, menos mal que en la última etapa de las personas reciben un trato social cariñoso, no como los viejos enseres que muchas veces son abandonados en las calles y caminos…si vivim, ses persones, un final feliç tindrem.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com