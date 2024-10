El paisatge interior de Menorca compta amb dos ingredients definitoris: les vaques i la pedra seca. Els murs del camp de Menorca no separen com altres, sinó que vertebren, estructuren. Fins i tot quan divideixen un lloc, el que fan és unir-lo, perquè cada tanca té el seu nom propi, i totes elles formen part d’una finca, d’una propietat privada i del paisatge de tots. Menorca no es pot convertir en una terra d’enderrossalls, sinó que ha de conservar el paisatge cosit amb els fils que són les parets seques. Els paredadors tenen un ofici important i tanta feina que no poden amb tots els encàrrecs. Hi manca formació, no només per respondre a la demanda sinó per garantir que s’aixequen amb la qualitat necessària. És un element de valor, que s’ha de cuidar i protegir.