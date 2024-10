Fer un mom és una burla de baixa intensitat. Un menyspreu petit, simpàtic fins i tot, sempre que s’executi en alguns contextos de confiança recíproca. No arriba al nivell d’ofensa d’una botifarra o un dit del mig ben aixecat. Però és ben significatiu. És un dels primers recursos despectius que empren els infants, sovint per imitació i perquè és un recurs que tenen a l’abast sense deixar de fer el que estiguin fent amb les mans. Amb els anys es perd freqüència. Fer un mom no és una cosa habitual en adults. L’animal de la imatge estava fora d’un àmbit de fraternitat amb els presents, per la qual cosa es pot descartar que el seu mom sigui una cosa simpàtica. El mom és per alguna cosa concreta que no podem compartir, tot i que ens en podem fer una mica a la idea. Viu al camp, ha passat l’estiu, igual mira els telenotícies...