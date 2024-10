S'ha produït l'endarreriment d'una hora al rellotge. Cada any som víctimes obligades de la patètica cerimònia del canvi d'hora i per partida doble: en començar l’horari d’estiu i en acabar el mateix. Suposadament, es fa per un «efecte beneficiós» associat a una misteriosa forma d’estalvi d’electricitat. La gent encén i apaga el llum quan ho necessita i no en funció de la disponibilitat de llum solar, de manera completament independent del que digui el rellotge. Obligar-nos contínuament a canviar l'hora és un absurd.

RELLOTGE DE PAGÈS, DE LES DUES FA LES TRES. Ningú ha volgut aclarir fins ara quina quantitat de doblers, suposadament, s'estalvia amb aquest ritual. Per estrany que sembli, el suposat efecte beneficiós mai no ha estat demostrat. Els estudis seriosos han comprovat que el resultat del canvi d'hora en termes econòmics fins i tot és perjudicial. Demà dilluns serà Sant Simó i Sant Judes. Pel canvi de lluna haurem d'esperar a divendres, dia 1, Tots-Sants, amb el girant a les 13 hores i 47 minuts del migdia a Escorpí i temps de fredor.

LES MOSQUES PER SANT NARCÍS, A CADA PICADA EN MATEN SIS. Canta la cançó que «has d’enviar a demanar | dotze canes de budell | per posar es greix del porcell | que tenies a l’aglà». La setmana comença amb Sant Narcís, mortífer contra els insectes i invocat per viure molts anys. Antigament, es parlava de la fredorada de Sant Narcís, el 29 d'octubre de la qual s'assegura que mata les mosques, però les que queden són molt molestes. Convendrà fugir de l'ombra; però si surt el sol, s'ha d'anar alerta amb la insolació.

D'OLIVES I DE GLANS, TANT EN CULLEN ELS PETITS COM ELS GRANS. Els finals d'octubre i principis de novembre constitueixen els períodes de l'any en els quals es poden recollir aglans, tant per menjar-ne les persones com per engreixar els porcs. El fruit de l'alzina madura a les totes, conjuntament amb les olives, que també es cullen i enguany n'hi ha poques i a més venen picades de mosca. Abans era el temps dels aglans miquelins, que maduren devers Sant Miquel i aviat hi haurà els aglans martinencs, que tenen la seva maduració per Sant Martí.