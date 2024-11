A jo no me retratis! No la retratava a vostè... A jo no me retratis te dic! La meva pròpia imatge és meva i no vull que me retratis.

Jo voldria fotografiar l’abeurada, un bocí de la tanca, les seves companyes..., no a vostè en particular; és que he d’il·lustrar una informació sobre la sequera, el farratge, la pastura, la llet... Que no vull que me retratis, te dic! Pot ser que ahir, amb el telèfon mòbil, la veiés a vostè fotografiada devora unes barreres, prop del torrent? Si no vaig errada era per Internet, ara no record a quin tros de la xarxa. Ah!, allò és una altra cosa, Internet, xarxes socials..., informació de primera, de la bona; allà tots podem ser especialistes, periodistes, càmeres de televisió, fotògrafs..., i sense filtres! Allà sí que hi pot sortir la meva imatge perquè hi poso el que em dona la gana i sé que és veritat o, com a mínim, la veritat que vull que la resta del món vegi. No a un diari local insular de paper, tanmateix a jo no m’interessen ni la sequera, ni el farratge, ni la pastura, ni la llet!