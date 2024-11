Falta de iluminación en el parque de Es Freginal y en la Sínia des Cuc

Coincidí en la peluquería con A.M.H., fiel lectora de Es DIARI, en estos comercios por regla general te arreglan los cabellos, siempre han sido un lugar de conversación entre clientes; ella me comentaba haber leído mi reciente artículo sobre las palmeras de los parques Rochina y Es Freginal, que no se habían puesto remedio para evitar la enfermedad del picudo rojo, siendo ella vecina de este último parque, estaba indignada de comprobar cada día, la falta de limpieza y mantenimiento en general, especialmente con los árboles y concretamente con las palmeras que las enfermas ganan en creces a las sanas... es safrejos fan pena i es verpre sa po per sa falta d'il·luminaciò.

Jueves pasado excursión nocturna, primero al parque de Es Freginal para comprobarlo in situ, alrededor de las 19 horas había un trasiego de personas entre el aparcamiento y la salida de la cuesta d´en Deià; este tramo se puede caminar ya que está bastante iluminado, ahora si te adentras por el resto del parque iluminación cero. Vatuadell cent llamps, las pocas personas que deambulaban o estaban sentadas en alguno de los bancos, nos dimos el bona nit por educación, sin poder divisar las caras… joder, media vuelta y caminito a la Costa d´en Deià, para caminar sin tener el corazón encogido. Había quedado con O.Ll. vecino de Camí des Castell, por supuesto lector des Diari MENORCA, ya que hace un par de meses me había enviado un correo electrónico informándome de la Sínia des Cuc y su entorno, que decía: «Acabo de leer el artículo del Carrer de la Plana y me he decidido a escribirte, pues hace meses que lo llevo en mente, ya que cerca de allí hay otro tema interesante. Me gustaría que pudieras visitar "in situ", el acceso peatonal del parking de Sa Sínia des Cuc, desde Cami des Castell o bien de San Fernando, junto a Sa Sínia de la Plana (que por cierto os quedó de maravilla y por suerte los gamberros la respetan...). Todo el pasillo exterior está a oscuras, hay un foco estropeado de hace un par de años y los matorrales de "llor" lo empeoran. Hay que encender linterna si no quieres tropezar o pisar cacas. Por suerte, funcionan las luces del pasadizo y la nueva farola que hay justo en la entrada por san Fernando, y algo se intuye... pero hace un tiempo, meses, cuando cayó la farola más próxima a la zona, quedamos a oscuras 100x100 durante un largo tiempo. Feia por! Sobre todo en verano, me imagino la reacción de los visitantes, al llegar o salir, les parecerá tétrico e inseguro. En el parque de petanca, suelen ponerse jovenzuelos, y no tanto, a fumar porros y beber, creando más inseguridad. Son varias las quejas que se han puesto a través de la app <> y no hacen ni caso. Incluso alguna me sale como <> y no es cierto. En fin. A ver si con un toque por el MENORCA.´Es diari´ ayuda. Un saludo i fins un altre». (sic). Este mismo jueves a las 20:30 los dos nos adentramos en Sa Sinia des Cuc, pudiendo comprobar que se había mejorado la iluminación del aparcamiento, habiendo instalado la nueva farola, pero no así los accesos al mismo, desde la calle San Fernando y Camí des Castell, que siguen estando a oscuras; en frente de la Sínia de la Plana, hay un muro que es peligroso con posibilidad de caídas; falta luz que ilumine esta sínia restaurada y como guinda al pastel, el «Jardinet d'oci» que está abierto, según el cartel, de 6 a 23 horas, prohibiendo entrar las bicicletas y a los perros, no hay ni una farola ni puntos de luz, o sea fosca negre, expresión menorquina. Recomendamos a los de Dalt la Sala, que doten de más luz a los lugares mencionados por seguridad ciudadana, mantenimiento profesional jardinería, permanente no puntual en Es Freginal, que sigue siendo el pulmón verde de nuestra ciudad y pequeñas reformas en Es Cuc. Si vivim podrem caminar per es Freginal i Sinia des Cuc, en mes il·luminaciò. José Barber Allés Mochilero josebarberalles@gmail.com