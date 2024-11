'Figues de moro' rumbo a Destilerías Xoriguer

Los voluntarios de la Isla del Rey, cada una de las personas que formamos este colectivo altruista, normalmente tenemos una labor para desarrollar un trabajo concreto, que normalmente has escogido para una labor personal y colectiva enriquecedora.

Una de las tareas anuales, es la recogida de «figues de moro», o sea, higos chumbos, habitualmente de la mano, de Toni Barber con varios voluntarios.

En la Isla del Rey, una de las diversas plantas que tenemos es la opuntia ficus-indica, o sea, la chumbera, o figuera de pala. Desde hace mucho tiempo, varios de los voluntarios, se dedican a recolectar los frutos de la misma, al final de la época estival. El motivo es el siguiente; hace varios años a iniciativa nuestra asociación "Amics de l´Illa de l´Hospital", en la persona de nuestro Presidente Luis Alejandre, convenció al antiguo gerente de "Destilerías Xoriguer" Xavier Mora, que podría ser interesante elaborar un nuevo licor, basado en los frutos de la chumbera… el carácter emprendedor de los dos, motivó la creación del "Licor Figa de Moro", estrechando aún más, la colaboración económica que hasta la fecha viene desarrollando esta prestigiosa firma "Xoriguer" con los "Amics de s´Illa del Rei".

Estos cactus mejicanos traídos a Europa tras el Descubrimiento, abundan en la Isla del Rey, del puerto de Mahón, donde había un hospital militar inglés del tiempo en el que ocuparon la isla y que estos decidieron rebautizarla como "Bloody Island" y ese es el nombre que se le ha dado al licor de figa de moro. La recolección de los frutos de sa figuera se realiza cuando llega su punto óptimo de maduración, el mes de agosto. Su pulpa es dulce y gelatinosa con una fragancia edulcorada y agradable. A base del infusionado de los frutos en el destilado, se transfieren sus propiedades, convirtiéndose en un licor de agradable perfume y dulzor frutal muy contenido. Es ideal servirlo en copita de licor, temperatura ambiente, frío de la nevera y hasta con hielo.

Terminada la recolección de los higos, ponemos rumbo a la factoría "Destilerías Xoriguer", en el mismo puerto de Mahón, cuyo personal se encarga del trabajo de preparación que, año tras año, para la elaboración del preciado Licor Figa de Moro "BLOODY ISLAND" cuya graduación es de 21% alc./vol., con la etiqueta especial de una barca a la vela, dirigiéndose a la Isla del Rey.

Cuando les entregamos las «figues de moro», por cierto una buena cantidad, nos comentaron que estaban encantados porque ya habían vendido todas las botellas de la pasada temporada.

Apreciado lector, las «figas de moro» no me gustan comerlas, pero me encanta el licor «Bloody Island», fresco acompañado de un par de cubitos de hielo.

Nuestro eslogan es, si deseas colaborar haciendo una aportación, aquí puedes: CaixaBank: ES20 2100 0347 8402 0031 7895 - Santander: ES97 0049 0045 2128 1113 2177 - BIZUM: 05599

Este año celebramos los 20 años del «desembarco» a la Isla del Rey, si hace tiempo que no nos has visitado, te recomiendo vengas y verás las mejoras, tanto en la planta baja, como en el primer piso. Si te ves con ganas de apuntarte como voluntario, allí te esperamos, mira lo que te gustaría hacer i endevant, sense por i cap compromis firmat devant notari.

José Barber Allés

Voluntario