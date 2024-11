Aquest dilluns se celebra la festivitat de Santa Catalina, antigament associada a l'ambient fred. El novembre, quan és al final, solia registrar uns dies més semblants a l’hivern que no pas de la tardor. Aquest refrany occità, que també el diuen en francès, fa referència a un novembre que mai no va de verbes. Com ha demostrat fins ara. Diuen que aquests dies són els millors per tallar la fusta. Els almanacs assenyalen que el millor moment de l’any és amb la lluna vella de novembre, ja que la fusta serà de molta durada.

BOIRA AL NOVEMBRE, L'HIVERN SERÀ TENDRE. Resta un mes perquè arribin les festes de Nadal. Els nostres repadrins deixaren escrit, en els refranys populars, la possibilitat de fredorades intenses en aquesta època. Durant el mes de novembre pronosticadors i estelers comencen a treure els seus escrutinis sobre el temps que farà l'any que ve. Anirem perdent la lluna. Fins diumenge que ve, dia primer de desembre, no hi haurà el girant a les 07 hores i 21 minuts a Sagitari. I possiblement amb canvi de temps. PER SANT ANDREU, FRED MOLT GREU, CALABRUIX O NEU. Divendres, dia 30, és la festa del patró dels pescadors i dels fadrins vells. Recorda la dita que «si la tardor és breu, l'hivern arriba per Sant Andreu». Segons el calendari popular serà de fredor i boirades de canaló, d'aquelles «del cap de tres dies saó, a vegades sí a vegades no». Per cert, les pluges del novembre sembla que tenen una relació molt estreta amb les boires d'octubre i donen el seu resultat el 6 de desembre. La boira té fama d'endevinar el temps que ha de fer. Si aquesta és baixa, es coneix com a boira terrera. BOIRA TERRERA O SOL, O AIGUA A DARRERE. Bandades d'aucells sense niu, posaran les seves ales a les fulles dels arbres. Arriben els fruits de la tardor i el vi dolç. Els camps llaurats i els arbres semblen com esquelets. La temporada de pluges és decisiva, com ho vol l'agricultura. Treuen la fruita en l'hivern i la tenen en sales d'emmagatzematge, és moment de nespres, castanyes, codonys, cítrics i olives trencades. Abans que acabi l'any es pot degustar el vi nou, l'alegria de les festes.