Ahir va ser el primer diumenge de l'Advent. Són les quatre setmanes durant les quals, tradicionalment, es realitza la preparació de Nadal. Diuen que els quatre diumenges simbolitzen a la vegada les quatre estacions i els punts cardinals. Coincideix amb el girant de la lluna nova a les 07 hores i 21 minuts a Sagitari i en el calendari amb Sant Eloi, del qual s'assegura que si el primer dia de desembre és molt fred, durant quatre mesos tendrà gran força la fredor. Altres dites parlen d'un temps molt vinculat a la neu: «Quan desembre duu els peus blancs, serà any de neu per la muntanya i pels plans».

SANTA BIBIANA, QUARANTA DIES I UNA SETMANA. Demà dilluns se celebra Santa Bibiana considerada com a una jornada que té capacitat endevinadora. El pronòstic a llarg termini estableix que si aquest dia plou, plourà 40 dies i una setmana. Invocada contra la ressaca i patrona de les víctimes de tortures. Dimarts, dia 3, serà Sant Francesc Xavier. Dimecres, dia 4, celebrarem una altra santa atmosfèrica amb la qual pensam només quan trona: Santa Bàrbara, patrona de miners, picapedrers, artillers i pirotècnics.

SANTA BÀRBARA NOMÉS CONTESTA, QUAN HI HA TEMPESTA. També és la patrona dels alquimistes i des de sempre ha quedat associada als ritus de la fertilitat i l'endevinament. Té també l'atribut de protegir de la mort violenta. El mateix dia que se celebrarà la Constitució també fa festa Sant Nicolau que té fama de «posar pau» entre els matrimonis i protegeix de febres i altres fúries. Aquest Sant Nicolau de Bari resulta que és un bon defensor de la virtut dels joves que volen casar-se i dels nins en general. Un antecessor claríssim de Sant Reclau, el que davalla per les xemeneies per Nadal.

SANT NICOLAU, DE LA NEU PORTA LA CLAU. També és patró dels aprenents i empleats, dels presoners, navegants, viatgers, forners, comerciants de vi i dels apicultors, encara que aquests últims poden triar entre ell i Sant Ambròs, que ocupa part de l'endemà, dissabte dia 7. Exerceix de patró d'apicultors i és defensor de les abelles. Diuen que quan plou fon els terrossos i «quan Sant Ambròs veu nevar, devuit dies de fred fa».