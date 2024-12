El color de la tardor és el groc, però un groc totalment diferent del de l’estiu. El de la fotografia possiblement s’atraca a l’autèntic i mereix una bona imatge perquè fins ara l’hem vist poc. Ha estat molt més present el groc metàl·lic, brillant, de l’estiu. El fet que les estacions de la tardor i la primera realment s’escurcen fa que el paisatge efímer del cel i la mar també es modifiquin. No baraten les cases de Torre del Ram, si no és per les obres de rehabilitació, ni la imatge dels cavalls que corren al trot amb enganx, envoltats d’herba verda. Temps enrere els artistes solien pintar les quatre estacions, alguns escoltant Vivaldi. Avui dedicar una obra a cada una d’elles és molt més complicat. Coses dels canvis dels temps i també de la climatologia.