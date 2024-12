Quizás tenga una explicación lógica y aburrida sobre alguien que perdió una manta cerca de la plaza de Es Born de Ciutadella. Pero la imagen permite preguntarse por la historia que explica la presencia de esta prenda sobre un banco, en la parte superior de la Costa Marina. Siempre hay que tirar de la manta para saber lo que hay debajo, sobre todo si debajo ha podido haber alguien y no solo algo. ¿Ha servido para proteger del frío a una persona sin hogar? No sería la primera vez que se produce una situación de este tipo en esta zona de Ciutadella. Un banco de fría piedra no es la cama más acogedora. ¿Volverá alguien a buscar la prenda abandonada? Puede que ya se esté reciclando en Milá. La manta puede ser una metáfora de la pobreza. Lo que no lo es es lo que contó una compañera hace unos días. Paseando por el centro de Maó dos personas le pdidieron dinero para un bocadillo.