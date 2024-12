Zonas de Mahón que necesitan mejoras

Muchas veces voy al Diari MENORCA desde mi hogar caminando, ya que hace tiempo que me he propuesto coger el coche lo menos posible. Es la forma de darte cuenta de que muchos sitios están abandonados de la mano de Nuestro Señor.

Entre el centro comercial Aldi y el antiguo El Caserío, hay un paso de peatones que resulta muy peligroso cruzarlo, debido a la falta de pintura, además de que no está señalizado mediante postes verticales, por cuyo motivo muchos vehículos no se paran para que puedas cruzar... No te digo, apreciado lector, a oscuras por la noche te recomiendo no usarlo.

Seguimos caminando por las aceras, pasamos delante de neumáticos Menorca Canadá, hay un centenar de metros que está totalmente rota, siendo peligroso tropezar entre la acera y la que no existe. Para más inri muchas veces hay vehículos estacionados en la misma acera, tienes que bajar con cuidado mirando que no vengan coches, que te atropellen y cap a n’es Mateu Orfila.

Salimos del polígono, ya que voy a casa de mi hija que vive en la calle Ses Rodees, de nuestra ciudad, también nos encontramos otra chapuza, sin solucionar ya que hay un par de canales metálicas que cruzan la acera, por algún motivo se ha desencarnado y baldosas rotas, con lo cual puedes tropezar y caerte... Solucionado desde hace muchos días: encima ponemos unos conos de peligro y «ancha es Castilla».

Siempre pienso que un servidor, que no tengo ninguna responsabilidad como regidor, diariamente podemos ver cosas como las que comentamos... lo que está claro es que el ciudadano quiere caminar con seguridad y tranquilidad.

Estando sentado en uno de los bancos de la plaza de «la Parroquia», o sea, de la iglesia de Santa María, veía como la gente más que nunca caminaba por las aceras, en el centro de la plaza están las casetas y el monumental árbol de Navidad, tranquilo, señor alcalde, que no me voy a referir de los jodidos adoquines (fui informado de que estaba previsto restaurarlos). Vatuadell cent llamps, una señora tropezó con un protector metálico desencarnado de un árbol que está en la misma acera, cayendo al suelo. Con rapidez le ayudé a levantarse, se sentó conmigo en el banco hasta que el susto se le pasó. Conversamos un buen rato y al final me pregunta, «vostè què faría, posar una denúncia a nes de Dalt la Sala o entrar a Santa María i resar?». Señora, yo le aconsejo que entre en la Iglesia y rece dando las gracias ya que no se ha roto nada, pero... vaya con cuidado ya que están los electricistas, trabajando para cambiar la potencia de 125w a 220w, porque en el suelo hay varios agujeros sin estar protegidos... dentro botellas de plástico... je je je.

El martes día 3, estaba pendiente desde mi boínder, que entraran a puerto los buques de la armada, el «Cantabria» y «Carnota», me asomé porque oía ruido en el acantilado, bravo pensé, han empezado la consolidación des penya-segat... res de res, eran unos obreros que estaban arreglando la cubierta que habían destrozado las piedras que cayeron, hace unos días. Los empresarios privados actúan con rapidez en solucionar las cosas, no como las administraciones públicas.

Creo necesario que los responsables del Consistorio tengan informados a los ciudadanos de las gestiones que se llevan a cabo para solucionar el problema del acantilado ya que estamos jugando con la seguridad de las personas. ¿Qué pasa con el Consorcio del Acantilado del Puerto de Mahón?

Ya que estamos en faena, tarjeta roja para los que han abandonado un viejo sofá el domingo pasado día 1, en la acera de la calle Sant Bartomeu, de Mahón. El miércoles por la mañana seguía perenne como un talayot, en la acera. Señores incívicos, hay un teléfono para que podáis pedir que os vengan a retirar los viejos trastos, siendo gratis total.

Si vivim ses festes de Nadal veurem, amb salut i alegria… desitg pau sense guerres a aquest món.

josebarberalles@gmail.com