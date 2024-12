Des del passat diumenge la lluna nova ha obert la temporada de les matances o porquejades. Tot i que ara es mata el porc en qualsevol moment, el millor temps per fer-les és durant la fase del Creixent, avui és el quart, a les 16 hores i 26 minuts de l’horabaixa. Diu el refrany «mata el porc en el Creixent si no vols que et torni dolent». Entre els mesos que van del novembre al gener és quan les cases es preparen per fer matança. Antigament, s'esperaven aquestes jornades amb alegria per part de tothom.

EL VI VELL I EL PORC NOVELL. El ritual començava uns dies abans, quan s'avisava al matador i als familiars més fàcils de reunir perquè anassin a ajudar. El dia de les matances, normalment en el pati de la casa i a primera hora del matí, acudia el matador ajudat per diversos homes. Després de sacrificar, escaldar i pelar el porc, es procedia a penjar-lo del sostre. S'obria en canal la ventresca i es treien els budells i les freixures. Es desossava l'animal i es treien els lloms, la xuia i la resta de carn. DE GAVATX I DE PORC, NO ET FIÏS FINS QUE SIA MORT. Els ossos es posaven en sal i la major part de les carns es destinaven per a sobrassades i llonganisses, i aprofitant també la sang, pels camaiots i botifarrons.Aquest dia es berenava de frit i es feia un dinar-sopar normalment d'arròs brut amb un aguiat de pilotes. A alguns veïns i parents se’ls donava el «present», que consistia en sobrassada novella, alguna llonganissa o un enfilall de botifarrons i ventresca o saïm. Els joves que s'ajuntaven, després del sopar feien ball i armaven una bona gresca. AL DESEMBRE I AL GENER CERCA UN BON RECER. Durant la setmana del pont festiu que s'acaba ha tornat l’fambient hivernenc. S'han de començar a treure a partir de divendres, dia 13, fins a la nit de Nadal, els comptes de Salomó. Així, el fet de projectar un dia sobre un mes, i dotze dies sobre un any, forma part d'una tècnica de la ciència antiga que avui podríem qualificar de semblança de cicles. Per Santa Llucia, divendres dia 13, començarà a minvar la nit i créixer el dia. Dijous, dia 12, és Santa Constança i aquest dia l’hivern ja és a França.