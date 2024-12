El juny de 2003 es va incendiar l’antic cinema Consey de Maó. Han passat d’aquella desgràcia més de vint anys. Des de llavors, la runa s’ha incorporat al paisatge de la plaça Esplanada sense que res ni ningú hi hagi posat cap remei. Ja ni el veim, ni ens fa cap petita nosa tanta decadència urbanística. S’han escoltat comentaris d’empreses interessades a desenvolupar en aquest decadent i valuós racó de la ciutat algun tipus de projecte, però no s’han confirmat. Ara que l’Ajuntament de Maó té en marxa la demolició dels quioscs i les pèrgoles de l’altra part de la plaça, i atès que aquest és un primer pas per dur endavant una reforma integral d’aquest popular i emblemàtic espai, és un bon moment per tornar a posar els ulls en allò que va ser el Consey, que és privat, però té un clar interès públic per la seva ubicació.