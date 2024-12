Planta de reciclaje de Milá

Dos amigos míos M.V. y J.S. y un servidor nos habíamos apuntado a la visita guiada organizada por el Consorcio de Residuos y Energía de Menorca, el pasado día 5 del presente mes de Diciembre, creímos interesante que nos explicaran el funcionamiento de la planta y como se gestionan los residuos en Menorca.

Con puntualidad británica nos atendió la persona encargada de explicar y mostrar el funcionamiento pertinente. Unos minutos antes me acordé de Don Quijote de la Mancha, el personaje de Cervantes, cuando los molinos de viento representaban al enemigo imaginario, al ver los molinos eólicos que llevan muchos meses inoperantes, el pasado mes de junio llegaron al final de vida útil, tras dos décadas de funcionamiento, de los cuatro solamente quedan tres en pie, durante veinte años de vida nos dieron energía limpia y ahora me pregunto ¿porque coj… no los desmantelan e instalan otra batería de más modernos y potentes?. Tal vez sería interesante que cedieran uno de los tres, al equipo de restauración de la Isla del Rey, que al menos intentarían hacerlo funcionar, para tener electricidad limpia…je je je

La visita comenzó con un pase de diapositivas, la primera era de toda la planta pudiendo ver donde estaba ubicado el taller, el horno crematorio, la planta de tratamiento de residuos, la estación de aspiración y combustión de gas, el vertedero clausurado, el vertedero en activo, la planta de tratamiento de lixiviados, la balsa de lixiviados y la balsa de pluviales.

El Diari Menorca de fecha 12-5-2024 publicaba: «El gran volumen de residuos que generamos en nuestro día a día es un problema de primera magnitud y una amenaza para el medio ambiente, aunque con una buena gestión también se pueden convertir en una fuente de ingresos. Los objetivos de reciclaje marcados por la Unión Europea han hecho aumentar las inversiones en las plantas de clasificación y tratamiento de residuos, frente al anterior modelo de incineradoras y vertederos, y han hecho crecer el negocio relacionado con el reciclaje.

Sin ir más lejos, en 2022 el Consorcio de Residuos y Energía de Menorca inauguró la nueva planta de tratamiento de residuos de Milà, en la cual se invirtieron 20 millones de euros, y que ha permitido aumentar la separación de los materiales presentes en las diferentes fracciones de residuos para su posterior reciclaje y, de este modo, reducir al máximo el rechazo destinado al vertedero.

Según se refleja en la memoria del Consorcio, en 2023 se recogieron 5.287 toneladas de papel y cartón, que una vez tratadas y separadas se enviaron a la empresa Saica Papel de Zaragoza. Asimismo, el vidrio recogido, que el año pasado ascendió a 3.670 toneladas, tuvo como destino la empresa TMA Recicla de Mallorca.

Finalmente, las 2.941 toneladas de envases ligeros que se recuperaron en la Isla se enviaron a diversos puntos de la Península y Balears, como las empresas Eslava Plásticos, Clear Pet y SP Berner.

Plastic Group, de Valencia, Reyuplas (Cuenca), Adalmo (Mallorca), Plásticos Riaza (Segovia), General de Polímeros (La Coruña) y Recuperaciones Pérez (Madrid), entre otras. En 2023 se enviaron a las empresas recicladoras el 81,15 por ciento del total de los envases recepcionados.

Siendo Sindic de Greuges, del Consell Insular, lo había visitado antes de la nueva instalación del año 2022, pero esta vez verla en pleno funcionamiento ha sido muy interesante, este tipo de visitas guiadas te animan a seguir reciclando, además de comentarlo con tu entorno, por el bien de nuestra Isla. Sería interesante que los Institutos organizaran con el alumnado visitas a esta planta de Milá para concienciarlos de la importancia de reciclar en sus hogares.

El único problema que veo personalmente, es el uso de los vertederos, uno ya clausurado y el otro en activo…vatuadell cent llamps, cuando clausuremos este, pondremos otro en activo y así sucesivamente. Quiero destacar que la visita fue muy amena gracias al guía.

Leíamos en Internet: La isla de Mallorca ha logrado gestionar sus residuos de manera moderna y respetuosa con el medioambiente a través de su planta incineradora, a pesar de la oposición inicial de las entidades ecologistas. En cambio, Menorca, Ibiza y Formentera aún dependen de vertederos. Se plantea la necesidad de encontrar soluciones para estas islas, como trasladar los residuos fuera. Mallorca ha demostrado que la incineración de residuos es eficiente y cumple con los estándares europeos.

Hace 27 años que Mallorca cuenta con una planta incineradora de residuos. Pese a la feroz oposición de las entidades ecologistas y a algunas formaciones de izquierdas, que vaticinaban todo tipo de males con la entrada en servicio de la incineradora de Tirme en Son Reus, la isla de Mallorca gestiona sus residuos de forma moderna, eficiente y mucho más respetuosa con el medioambiente que Menorca, Ibiza y Formentera, donde continúan enterrando la basura en vertederos.

Se ha puesto en evidencia los graves problemas que generan los vertederos, con frecuentes incendios. En julio de 2022 un incendio afectó al vertedero de Milà en Menorca. En Formentera, durante más de 20 días del pasado mes de octubre estuvo activo un virulento incendio que afectó al vertedero de la isla y a una nave de gestión de residuos, que por lo general son trasladados a Ibiza.

Cada día vemos imágenes de trastos y enseres viejos, que los incívicos los abandonan a su libre albedrio, tanto en calles, plazas y caminos. He recibido por wasap de C.O. de Punta Prima, donde están ubicados los contenedores de recogida, todo tipo de trastos, así como de J.H. de la calle María Luisa Serra, al lado de la estación de buses.

Si vivim, reciclar veurem amb salut i alegria

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com