El temps ara sembla immòbil. No altera per res el seu recorregut. La seva gloriosa costa de gener, pel que semblava dies enrera, encara no existia. Esperem que els milions que ens toquin a la rifa del Niño ens ajudin a canviar aquesta percepció. Gener sempre ha estat una mesada de trànsit aparentment difícil. Els Reis hi posen la nota alegre i tendre i no exclusivament per la il·lusió infantil, sinó que transcendeix més enllà de les complaences de totes les edats.

Si plou pel gener, desembarassa el graner. L’hivern enguany encara no ha dit l’última paraula. Segons els pronòstics i llunaris acabats de sortir veurem com les muntanyes es vesteixen de blanc. I tot, esperant les anhelades calmes de gener, que generalment solen fer acte de presència abans que se’ns tiri a damunt el febrer sense haver pogut gaudir d’aquest trocet d’estiu que tan bé cau a tothom. La lluna arriba al quart Creixent a les 0 hores i 56 minuts d’aquest dimarts, dia 7, a Àries. Aquesta jornada és Sant Raimon de Penyafort, patró dels advocats. Va ser ell que aixecà l’excomunió del rei Jaume I, ja que eren amics. Sant Julià, patró del que se’n va. Sant Raimon de Penyafort, també és el patró de procuradors, juristes, jutges, navegants, windsurfistes i cibernautes. Té el mèrit d’haver protagonitzat una fugida des de Sóller fins a Barcelona, en una travessa de sols sis hores sobre el seu mantell. Dijous dia 9 és Sant Julià, un sant molt antic, el tenien com a patró tots els qui s’havien de guanyar la vida anant pel món sense vendre, ni comprar, ni treballar, ni traginar i fins a cert punt tots aquells que per viure havien de parar la mà. Segons sigui el mes de gener, menjaràs pa durant l’any que ve. El gener és el mes dels moixos, i si voleu que els vostres animals domèstics tenguin descendència, siau complaents i deixau-los que vagin de nit de marxa. Si voleu aviram casolà, és el moment per posar la lloca a covar.