Los perros lideran la estadística de animales de compañía, por delante de los gatos y a mucha distancia de los pulpos, que pese a su reconocida inteligencia poca compañía dan. Dicen los datos que en Balears hay dos perros por cada diez habitantes y, como pasa en todas las regiones de España, donde pasean 9,3 millones de canes, hay más mascotas de esta especie que niños humanos. Por eso, hay quienes tenen familia numerosa de perros, gatos, canarios y roedores.

No es barato acudir al veterinario, hasta que no exista una seguridad social canina. Pero es evidente que criar a un niño tiene un coste muchísimo más elevado. No solo por las extraescolares y el precio del comedor en los centros docentes. Un perro suele vivir entre 8 y 20 años (los que son de pura raza y de criadero suelen durar menos). Los humanos no se independizan, no se van de casa, hasta los 29,8. Por eso muchos prefieren un perro a un hijo.