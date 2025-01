Diuen que «en lluna de gener, tira de manta i braser». Massa correcte ha estat fins ara l’hivern d’enguany. La lluna plena, demà dilluns, serà a les 23 hores i 27 minuts a Cranc. Segons el parer de la gent aquesta lluna és la més clara de l’any i mirar-la no fa dany. Té una netedat que enamora. El refrany assegura que «per Sant Antoni fa un fred del dimoni» i la vigília de la festa arriba dijous, dia 16. És temps de talar els arbres i s’ha d’aprofitar que la saba està baixa per tallar les soques, així com per obrir clots per a allotjar noves plantacions d’arbres.

PER SANT ANTONI UNA PASSA DE DIMONI. Tornaran les festes de Sant Antoni, el patró dels animals i de tota la pagesia en general. Sant Antoni augmenta la posta d’ous de les gallines. Els dies s’allarguen, i s’escurcen les nits. La setmana dels barbuts, que tothom espera, és aquí. S’aparellen les perdius al camp, segons indiquen els caçadors. Hi ha un refrany que recorda que «per Sant Antoni, la perdiu vol matrimoni». Arrelen els sembrats de cereals. Divendres arriba la diada gran de Menorca i de la pagesia a l’hivern. SANT ANTONI DEL PORQUET, A LES VELLES FA CARUSSES I A LES JOVES L’ULLET. Un sant simpàtic, plenament reconegut com a advocat de les bèsties. El seu patronatge s’ha estès sobre tota classe d’animals. Sant Antoni és el patró dels menestrals, traginers i manescals. Les beneïdes d’animals, tant de pèl com de ploma seran imprescindibles. Els animals de companyia han agafat darrerament també el protagonisme. A mesura que van desapareixent els animals de feina, una multitud de cans, moixos, periquitos, tortugues i altres bèsties casolanes tanquen la desfilada. PEL GENER MANA LA LLUNA, I PEL JULIOL MANA EL SOL. Antigament, era molt mal vist tenir fermats els animals el dia de Sant Antoni. Després de les beneïdes se’ls deixava a lloure per dins una tanca. Comença la Setmana dels Barbuts, que tothom espera, i que té fama també de ser la més freda de l’any. El nom prové de les barbes espesses i llargues, que tenen els sants d’aquesta setmana: sant Pau ermità i sant Maure, el dia 15 a més de sant Antoni.