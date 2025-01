Cada any per aquestes dates, la colla de geganters de Llucmaçanes representa l’episodi històric de la conquesta de Menorca de l’any 1287. Per açò disposa de dos gegants que es van dissenyar especialment per a l’ocasió: un representa el rei cristià Alfons III i l’altre l’almoixerif musulmà Abu Umar que acabaria capitulant i lliurant el control de l’Illa després de pocs dies d’intensa batalla. La seva tasca divulgativa ha permès que els més petits coneguin de forma lúdica uns fets que, en realitat, van ser especialment cruels per a la població de l’època. En la imatge, els dos monarques fan una reverència a Sant Antoni, en record al dia que va tenir lloc el desembarcament de les tropes aragoneses. Per a un d’ells va significar la victòria, per a l’altre la derrota.