Incivismo ciudadano y mal ejemplo para los menores de edad

Soy residente de la calle Pont des Castell, de Mahón, vecino de la calle Alfons III y la plaza de la Conquista, detrás de la Iglesia Parroquial de Santa María y el Ayuntamiento a pocos metros, resumiendo se trata de la zona más antigua de nuestra ciudad.

Nos guste o no nos guste la recogida de basura puerta a puerta, la mayoría de los vecinos cumplimos a raja tabla las instrucciones que hemos recibido hace un cierto tiempo, pero siempre comprobamos que hay quien deposita bolsas de plástico, con la basura sin sacar el cubo pertinente. En una reciente visita a las instalaciones del Complejo Medioambiental Milá, vimos cómo se recicla todo lo que entra en la planta, las instalaciones de tratamiento mecánico y biológico de residuos domésticos, desde la preparación para el reciclaje de la recogida separada, de tratamiento de lixiviados, de la eliminación de residuos en horno incinerador y celdas del depósito controlado. Todo muy bien, pero lo que se deposita en las celdas no quedamos convencidos, pensamos que se tendrían que eliminar estas celdas, ¿cómo? como sea.

DiarioMENORCA del 10.1.2025 publicaba: «Desde 2016 Fernando Follos, especialista en medio ambiente industrial, actualiza semanalmente un registro sobre incendios en recintos autorizados de tratamiento de residuos de todo el país para denunciar este fenómeno creciente del que Menorca no es una excepción. Los tres incendios que en poco más de un año –del 11 de diciembre de 2023 al pasado 5 de enero– se han declarado en el vertedero del Área de Gestión de Residuos de Milà no le han pasado inadvertidos, «que un vertedero arda ni que sea una vez al año no es normal, es que algo se está haciendo mal y si se hace mal tantas veces llega a ser sospechoso».

Altas temperaturas, condiciones meteorológicas, gases de digestión de los residuos, presencia de materiales pirotécnicos y en general causas fortuitas nunca achacables a las empresas responsables de la gestión son siempre los motivos que se atribuyen oficialmente a este tipo de incidentes, pero el experto denuncia en conversación con este diario que «cuando se declara un incendio en vertedero no vale ninguna excusa, quiere decir como mínimo que algo falla». En ese sentido recuerda que la normativa es muy estricta sobre las medidas que se deben tomar para evitar que los residuos que deben ser enterrados terminen siendo pasto de las llamas.

Follos señala con rotundidad al riesgo que supone el humo que se genera en vertederos que están ubicados en zonas relativamente cercanas a la población, como es el caso de Milà, situado a un kilómetro de urbanizaciones como Sa Mesquida y a poco más de dos kilómetros de S’Altra Banda del puerto de Mahón. «Mi especialidad es precisamente la calidad del aire y la salud y me hace gracia cuando le restan importancia, todo el humo es tóxico pero el que se genera por la combustión de residuos es mucho más peligroso», alerta, señalando a la variedad de desperdicios que se concentran en un vertedero, con materiales en apariencia inocuos pero que contienen elementos de alta toxicidad: «Además la combustión nunca es todo lo completa que sería en un horno, suele generar columnas de humo negro, con partículas nocivas, en algunos casos se ha tenido que evacuar a gente».

Este experto está convencido de que detrás de una parte de los incendios hay intereses económicos y apunta a un cambio de regulación que pone coto a la exportación de residuos a países fuera de la Unión Europea. El Reglamento (UE) 2024/1157 busca «garantizar (…) que la Unión no exporte sus dificultades en materia de residuos a terceros países y que se afronten mejor los traslados ilícitos de residuos», imponiendo notificaciones y autorizaciones previas para el traslado de residuos a terceros países. Anteriormente China, el mayor importador de residuos del mundo, había frenado la compra de desperdicios. (sic).

El viernes día 10 del presente mes, a las 22:15 horas recibo un wasap de M. que transcribo: «Buenas noches Sr. Barber. Sin ganas de molestar decirle que han dejado la de mie… en la esquina del edificio; al sacar los cubos lo he visto, no sé si mañana pasarán los del ayuntamiento a recoger enseres, pero tenerte informado. Porque si no al final siempre parece que somos nosotros, y encima son juguetes rotos de niños. Nada más señor, que pase usted una buena noche.» (sic.). Al siguiente día estos juguetes rotos y restos de un abeto habían desaparecido, seguridad total que los habían retirado los empleados de la empresa FCC que se encarga de recoger cada noche lo que depositamos en nuestros cubos…Como presidente de la comunidad del edificio Marés, aseguro que en nuestra comunidad no hay niños menores, para abandonar juguetes viejos y rotos, que cumplimos con depositar la basura dentro d´es poals, así como el restaurante dentro de los contenedores pertinentes. Dejo en el aire para que los vecinos, puedan pensar quienes han sido los incívicos, abandonando con nocturnidad y alevosía, los juguetes rotos y jodido abeto.

Seguimos en Pont des Castell, ya que saliendo de casa en él había un par de tejas rotas, que menos mal que cuando cayeron por el viento no dañaran a ningún peatón o coche.

Ahora toca un tema de Cáritas; hay contenedores para que la gente en general, cuando se tiene que desprenderse alguna prenda de vestir, los pueden depositar en su interior; Cáritas promueve el desarrollo sostenible y la inserción socio laboral de personas en riesgo de exclusión social mediante la recogida, recuperación y reciclaje de ropa. Para ello, tienen diferentes puntos de recogida y contenedores repartidos por toda la Isla…Pienso que es una gran labor de inserción de personas en riesgo social y reciclar prendas para vender en tiendas solidarias, pero siempre tenemos que ver acciones de gente incívica que tira dentro de estos contenedores bolsa de basura y como es el caso de la foto, todo tipo de trastos al lado del contenedor… ¡gamberros!.

M.C. conocido colaborador mochilero, porque está muy preocupado que no seamos correctos en nuestros actos callejeros, hace poco me envía unas fotos de las escaleras de S´Hort d´es Frares, de hace un par de días, vemos porquería y un cubo de basura, o sea, un poal d´es fems…Si alguien lleva varios días buscando su cubo, puede ser que siga en este sitio…gracias M. por avisar.

A.C me remite foto de la calle Miguel de Verí, de dos trastos, una butaca y sillón de relax…el incívico que los ha abandonado, sí que se ha relajado.

Si vivim no veurem foc a Milà, sa classe política governant hauría prendre decisions recomenades pel senyor Fernando Follos.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com