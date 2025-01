Aquest dissabte va ser la festivitat de la Conversió de Sant Pau, recordada pels refranys com una data en la qual l'hivern va cedint una mica. El gener està a punt d’enfilar la costa final i l’haurem d’acabar de pujar. El concepte que tots en tenim, d’un gener de fred i gelades, no ha aparegut gaire. En canvi, l'hem tengut una mica plujós i amb temporals marítims. I això que els vells calendaris el representen amb escenes de gent que s’escalfa prop de la xemeneia.

SANT PAU OBRI L’HIVERN O EL TANCA EN CLAU. Dimarts, dia 28, és Sant Tomàs d’Aquino, patró dels estudiants i estudiosos, llibreters, científics i universitaris. Un sant invocat per aprovar els exàmens i contra les tempestes i els llamps. Dimecres que ve, dia 29, hi haurà el girant de la lluna nova a les 13 hores i 36 minuts a Aquari. Un girant que els agricultors sempre han mirat per fer determinades feines, com podes dràstiques, sanar els porcs, etc. Coincideix amb l'aturada vegetativa. Per altra banda, és el dia cinquè de la lluna nova de gener el moment més indicat per anar-se’n de casa a cercar fortuna, fos per la causa que fos.

PEL GENER, AMETLER NO FACIS VIA, QUE GELARÀ EL MILLOR DIA. Dissabte que ve comença el mes de febrer i serà el torn de Santa Brígida, advocada de les dones velles. I diumenge, serem a la Candelera, dita també la Purificació de la Mare de Déu. El refrany recorda que «quan la Candelera plora, el fred és fora». Acaba la muda de les gallines, que comencen a pondre. Una lloca posada en aquest temps, per Pasqua ja té pollets i per Sant Joan, polles crestades. Per això de les polles nascudes durant l'hivern anterior s'hauran de guardar ous per a incubar, elegint els bons reproductors.

QUI MENJA CAMA-ROGES, SOMIA L'ENAMORAT. Sembrau igualment llimoneres i figueres de branca. Encara podreu tallar les millors canyes per fer bardisses o per fermar els prebers i les tomatigueres. Es poden els ametlers i aquells arbres fruiters i ornamentals que perden la fulla. Ara és recomanable podar la vinya. Les cames-roges, una verdura humil i pobre, que ha passat a ser una espècie de relíquia, es troben en el seu millor moment.