Las molestias que provocan los gallos, gallinas y palomas

El 11 de Setiembre del año 2021, publicamos el artículo <Donde hay gallo no canta gallina>, que recogía las quejas de muchos vecinos de Mahón, por la gran cantidad de gallos y gallinas asilvestrados, campaban a sus anchas por varias calles y plazas de nuestra ciudad.

Hace poco V.S. una vecina d´Es Camí des Castell, fiel lectora de Es Diari, me comentó que varias personas estaban hartas de un par de gallos, que andaban sueltos por los huertos que dan al aparcamiento de Sa Sínia des Cuc, cantando a cualquier hora molestando e incordiando al vecindario.

Las zonas que abundan los gallos y gallinas asilvestrados, son la calle Fornells, en la acera enfrente del Centro de Salud Dalt Sant Joan, donde hay varios huertos sin protección de peligro de caerse, varias calles de la Urbanización Malbuger, calle J.A. Clavé, en la rotonda de Ses Algas, etcétera, etcétera.

El refrán <Cuando el gallo canta, la gente se levanta>, a los que no tienen que aguantarlos diariamente pueden parecerles graciosos, como puede ser a las personas que se dedican alimentarlos lejos de sus hogares...Vatuadell cent llamps, lo he podido comprobar cuando un incívico, les daba comida en la calle Fornells. No quiero ser un cafre, pero un buen caldo de gallina, sería la solución de erradicar los dichosos gallos...sin comida, ni gallinas, seguro que desaparecían.

De fuentes bien informadas me aseguran que el Ayuntamiento de Mahón lleva a término acciones de control de las plagas, teniendo en cuenta también los criterios de la Ley de Bienestar Animal. Pero no acaban de dar buenos resultados a causa del incivismo provocado por personas que se dedican a alimentar los animales y que provocan su reproducción y proliferación. La ordenanza de Tenencia de Animales dice: Art. 8- Queda prohibido alimentar los animales en la vía pública y/o espacios públicos.

Nunca he estado en contra de los animales, pero en este caso concreto, es necesario vigilancia por parte de la policía municipal, controles mediante cámaras, para coger y multar a los infractores. Otra solución, que los animalistas se encarguen de retirarlos de las calzadas, aceras, plazas públicas y los tengan en sus hogares.

Otro de los problemas que vemos a diario por las calles de nuestra ciudad, concretamente Ses Moreras, S´Arravaleta, plaza de la Esplanada, es la gran cantidad de palomas asilvestradas, vatuadell cent llamps, con la cantidad de enfermedades que pueden trasmitirnos a los humanos:

«Las palomas son aves cuya población se encuentra repartida prácticamente por todo el mundo. Los tipos de enfermedades que transmiten las palomas son numerosos y su afección puede ser menos o más importante dependiendo de si afectan a ganado o a humanos, la edad, las condiciones de salud, etc. Las enfermedades que las palomas pueden transmitir a los humanos son, en su mayoría, infecciosas, entre éstas se encuentran:

La cryptococcus neoformans, un hongo localizado en el excremento de las palomas. Su transmisión se produce por la inhalación de dicho hongo que entra a través de las vías respiratorias y puede llegar a los pulmones donde en los casos más graves cuando el sistema inmune está débil puede generar infecciones severas; La salmonelosis; La psitacosis o clamidiosis; Alveolitis alérgica (neumonitis); Histoplasmosis; etcétera.» (sic).

El pasado jueves, cruzando la plaza de la Esplanada, había varias personas sentadas en un banco que estaban dando comida a un numeroso grupo de palomas…Incívicos, está prohibido alimentar a los animales en vías públicas. ¿Os habéis enterado, campeones, que está prohibido dar de comer a estos animales?

Las terrazas de comercios de alimentación/cafetería, ubicados en carrer de Ses Moreres y S´Arravaleta, vemos como las palomas pican los restos de comida de la calzada o sobre las mesas cuando han quedado vacías…un día una señora sentada para desayunar, en la mesa exterior con su correspondiente sándwich, pasta y café, se levantó para entrar en el local, de esta última calle, dos o tres palomas se tiraron en picado, como aviones de caza, comiéndose lo de la pobre señora…indignación total cuando salió.

Señores de Dalt la Sala, con la ordenanza municipal tienen la sartén por el mango, ordenen, valga la redundancia, a la policía municipal multen a los que la incumplen…la mayoría de ciudadanos estaremos más tranquilos, sin cantos de gallos, ni trasmisión de enfermedades de las palomas.

José Barber Allés

Mochilero

