Hi ha qui escriu notes als marges dels llibres. Hi ha docents que comenten les correccions o posen les notes als marges dels exàmens i els treballs. Hi ha periodistes que apunten les declaracions dels dirigents als marges dels comunicats precuinats. Hi ha ajustos o tocs personals a les pautades elaboracions als marges dels receptaris. Hi ha telefonades imprevistes que obliguen a emprar qualsevol marge per apuntar el que ens volen explicar.

Els marges són espais a lliure disposició fora de l’ortodòxia de la composició de la pàgina. Al marge les regles són diferents. L’escriptura horitzontal d’esquerra a dreta s’altera, impera una certa anarquia. Es pot saltar del marge lateral al superior, per després tornar a un lateral, o fins i tot girar el paper i escriure a l’altra cara. Hi ha una història al marge dels documents.