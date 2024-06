Ara ja sabem cert el mal que fan les pantalles als estudiants (ordinador o tauleta entre les 8 i les 14h, mòbil i ordinador entre les 14h i la nit). Des de fa alguns anys no paren de publicar-se articles i llibres ben aclaridors. Imprescindible «La fábrica de cretinos», de Michel Desmurget, doctor en neurociència i director d’investigació a l’Institut Nacional de la Salut de França. Diria es tracta d’evidències.

Tanmateix la desgràcia s’escampa més enllà i afecta la societat completa. Pensàvem com eren de ridículs els nord-americans amb tot allò de les falsedats que es difonen per Internet i com els condicionava d’una manera tan determinant les eleccions.

Doncs ja ho tenim aquí: la mentida i la banalització constants i impunes difoses a la xarxa sagrada han creat un mal irreparable. Ningú creu ja res ni a ningú, només als seus, i estem vigilats les vint-i-quatre hores.

Els ingenus que pensaven que Internet, les noves tecnologies, havien vingut per a fer un món millor, més democràtic, encara ho deuen pensar?, no els ha caigut el servidor? El mitjà és el missatge, i el món horrorós que prevèiem molt llunyà ja és aquí.

McLuhan, Huxley i Orwell juguen al dòmino. Tuitem, piulem (encara es diu?) una oració per ells.