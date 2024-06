He alucinado. A dos minutos de ser las 10.30 horas he tenido la gran suerte de que me agarrara el teléfono una persona del Ayuntamiento de Ciutadella. Para inscribir a mis hijos en unos talleres con motivo de la festividad de Sant Joan. Llevaba dos días llamando desde la publicación en el diario de los talleres. Cuando consigo hablar, una señora me atiende con muy pocos modales, y cero gestión. Le digo que quiero inscribir a mis hijos al taller de cocina y me dice con prisas que está todo lleno. Le digo que me había enterado de estos talleres el martes cuando se publicó en el diario y me dice que llevaba semanas ya publicado. Que no se hacía por teléfono la inscripción y que se tenía que hacer por email. Que lo mirara en la web. Le respondo qué web, qué correo y me dice que tiene que abrir el museo y me cuelga el teléfono. ¿Cómo lo ves, Andrés? Ojiplática me he quedado. Entiendo que esté estresada, puede que haya tenido una mala mañana, pero lo suyo poniéndome en su lugar ‘de estrés‘ es decirme: «señora déme su teléfono y después de abrir el museo la llamo y se lo explico mejor. Disculpe por las prisas». Y ya está. Bueno, espero que esté mejor esta mujer estresada de Ciutadella. Ahora ya soy seguidora en Instagram del museo Can Saura y me enteraré de los talleres próximos.