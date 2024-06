Ens dirigim a tots vosaltres com a famílies dels infants que han de cursar 4t d’Educació Infantil a Ferreries, per compartir la nostra inquietud davant la situació que esteim vivint en el procés d’escolarització dels nostres fills i filles. Hem rebut la notícia que només s’obrirà una aula amb capacitat per a 20 alumnes al CEIP Castell de Santa Àgueda, tot i que hi ha 26 sol·licituds d’admissió.

Aquesta situació ens preocupa profundament, ja que temem que alguns infants no puguin accedir a l’educació pública que desitgem per a ells i elles. Per això, volem sol·licitar a la Conselleria d’Educació que reconsideri la decisió i obri una segona aula a aquest centre.

Durant aquest curs escolar, el CEIP Castell de Santa Àgueda de Ferreries ha tingut dues aules per a un nombre similar d’infants, la qual cosa demostra que és una solució viable de cara al proper curs. Només caldria dotar de recursos el centre per a fer-ho possible.

A més, creiem que la infraestructura de l’escola té l’espai necessari per acollir una segona aula, ja que actualment ja compta amb dos grups a 4t d’infantil. D’aquesta manera, podrem assegurar que tots els infants tinguin l’oportunitat d’estudiar en aquest centre públic, al qual la majoria de progenitors vam assistir de petits.

També és important destacar la necessitat de flexibilitat davant possibles increments en la matrícula durant l’any escolar. Només obrir una aula suposaria que les dues escoles del municipi quedessin al màxim de capacitat, sense marge per créixer o atendre possibles necessitats educatives de l’alumnat.

No oblidem la importància del servei de menjador escolar, el qual disposa el CEIP Castell de Santa Àgueda, que és crucial per a moltes famílies per organitzar els horaris i conciliar amb la vida laboral i familiar.

Per tot això, esperem que les autoritats educatives considerin la nostra petició amb serietat i prenguin les mesures necessàries per garantir una educació de qualitat per a tots els infants del municipi.

Estarem atents a qualsevol resposta i confiem que es prendrà la millor decisió per al futur dels nostres fills i filles, i la comunitat educativa en general.