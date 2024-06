El 9 de juny vam tenir una nova ocasió de votar per intentar incidir en el que creiem tindria que ser el camí de les polítiques dels nous representants europeus. Mos agradaría fer unes reflexions, perquè consideram que aquesta és una Europa dels rics i per als rics. Si els prop de 10 milions de pensionistes espanyols hem de ser capaços de reflexionar sobre la incidència d’aquesta Europa en el nostre dia a dia, en les nostres pensions, en la millora o empitjorament de les nostres vides, en la nostra senalla de la compra, en la posibilitat de tenir una vivenda digna, en la privatització de la nostra sanitat pública, en l’encasillament que ens han fet amb el turisme, en la supervivència del nostre món agrari, en la destrucció sistemàtica del nostre món industrial, etcètera.

Nosaltres creiem que les polítiques que s’estan fent aquesta Europa dels rics i per als rics, tenen una total influència directa o indirectament en les polítiques que es duen a terme en aquest Estat espanyol i en tots els 27 estats que la formen, d’aquí la importància que té aquesta Europa i la poca importància que li donam les persones que l’habitam. Sembla que el que fa Europa no va amb nosaltres i és tot el contrari, cada cop que ens volen aplicar una nova reforma de pensions o laboral, el primer que ens diuen (tant sigui el PP com el PSOE) que tenim que aplicar aquestes mesures perquè si no, sortirem dels màxims que Europa ens marca i no ho podem fer, o no ens enviaran més doblers ja que el que té el poder de fer doblers és el Banc Central Europeu i el que té la màquina comanda.

Nosaltres ens demanem si la gran majoria de les persones d’aquest Estat espanyol, en som concients de tot el que acabam d’exposar, és a dir: som concients de la influència que té Europa sobre les nostres vides? Sobre el que mengem? Sobre el que ens deixen guanyar amb l’esforç del nostre treball? Sobre el preu dels queviures que hem de comprar? Sobre les polítiques sanitàries que es posen en marxa al nostre Estat? Esteim entenent per què els pensionistes ens esteim mobilitzant amb la resta de pensionistes de la Unió Europea? De per què a la frontera de França i Espanya s’estan mobilitzant els pagesos d’ambdos estats? No pensau que ja és hora d’unificar esforços en totes les problemàtiques i enfrontar-nos conjuntament aquesta Europa dels rics i per als rics?

Nosaltres creiem que sí i per açò seguim la nostra lluita en defensa de tot allò públic, no en contra de res, sinó en defensa de.

«Governi qui governi, les pensions i els nostres drets defensarem amb igualtat i pau».