Amb la present, els comerciants del C/Alaior de Maó (petit carrer de vianants i comercial, entre costa de sa Plaça y plaça Bastió), volem expressar la nostra Iindignació pel tancament temporal de la principal entrada a aquest carrer, a causa d’ unes obras en una façana, sobre les quals ningú ens n’ha informat.

Som a l’inici de la temporada i molts sabeu el que això significa, la possibilitat de donar- nos a conèixer al turista i així poder millorar els nostres ingressos, que a l’hivern se’n ressenten considerablement.

Creiem que no és a l’estiu quan cal fer aquest tipus d’obres, tenim tot l’hivern per poder-les realitzar sense causar tantes molèsties.

I quines molèsties són aquestes?

Doncs: Brutícia, sorolls, terrasses i comerços buits, per la impossibilitat de poder accedir-hi o pel poc atractiu que té passejar o dinar en un carrer en obres.

Per no parlar de la manca de senyalització, d’il·luminació i d’interès per part de l’Ajuntament. Per posar un exemple, aquest Nadal vam estar sense les típiques llums nadalenques, perquè un cop instal·lades van oblidar de connectar-les.

Sabem que aquests dies no els recuperarem, però que aquesta queixa serveixi perquè no es repeteixin aquestes faltes de consideració.

El bon funcionament d’una ciutat depèn de tots nosaltres, però especialment de l’ Ajuntament, que és el que té mitjans perquè sigui així.





Pamela Moraschi, Anna Marot, Mattias Geyer, Marta Costa, Luciana Celeste Laspina, Vedran Marjanovic, Gabriela Tur, Lorenzo Carreras. Maó