Benvolguda consellera, si res no ho impedeix, el proper mes de juliol em derruiran ses dues casetes d’aperos que tinc a s’hort. Són dues minúscules construccions fetes fa més de 40 anys de 12,68 metres i 3,07 metres respectivament. L’any 2011, el Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl rústic de Menorca, em va obrir un expedient arran d’una inspecció i uns anys més tard, em va arribar una sanció que vaig acceptar i pagar. A principis d’aquest 2024, vaig rebre una altra carta del mateix Consorci on m’anunciaven que al juliol, em serien derruïdes aquestes dues construccions. I jo em deman: com és possible que es legalitzin 3.000 hortals i que 1.200 que tenen expedient obert, ho puguin fer amb les futures modificacions del PTI després de l’estiu, quan en el meu cas, no tinc cap opció de defensar-ho ni oportunitat de legalitzar-ho com es farà amb les altres construccions il·legals. Som un ciutadà de segona segons l’Administració? Molesten tant aquestes dues minúscules construccions que empr com magatzem d’eines i de llenya? Quan es pren una mesura sense precedents per part de l’Administració i es decideix convertir en legal tot allò que era il·legal, penso que no es poden fer diferències entre els uns i els altres. O tot és il·legal o tot és legal però les mitges tintes, fan pensar que hi ha interessos creats.