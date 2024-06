Aquests dies hem encetat ses nostres estimades festes de Sant Joan. Sempre es destapen mil emocions, molta alegria i sentiments que no sempre mostram tan obertament. Són dies de compartir, d’abraçar-nos, de rallar amb gent que només veus de Sant Joan en Sant Joan, de convidar, de rebre gent a casa i visitar-ne… de xalar!

Aquests dies també solem tenir un pensament pels que ja no hi són i els recordam amb emoció.

Jo també pens molt en tota la gent que ens ha transmès tot açò i que ara, per un motiu o altre ja no pot accedir a la festa com solien. Supòs que hi pens perquè tenc familiars que han estat i són molt santjoaners i santjoaneres i ara es veuen privats de tot per sa transformació que ha patit sa festa.

S’han anat arraconant poc a poc fins no poder viure Sant Joan. Me sap molt de greu que passi açò, que la gent major, amb mobilitat reduïda, amb malaltia… s’hagin d’arraconar i quedar a casa.

Per aquest motiu, cada vegada que veig aquelles cadires al Born no puc evitar sentir vergonya. Perquè es caragol des Born, apart de ser un dels actes més destacats i més esperats per l’esclat de festa, té l’escenari perfecte per posar suficients grades per a qui faci falta. Com a mínim, podrien gaudir en directe del caragol ja que la resta d’actes es fa difícil poder-ho facilitar.

El 2003 van tenir la bona idea de posar grades de cap a cap del passeig i es van omplir de gent que per motius diversos i justificats van poder viure de ple es caragol.

Aquesta iniciativa va rebre un munt de crítiques i queixes per no deixar seguir amb la «tradició» (de tot en diem tradició…) de posar ses cadires. Per Sant Joan s'han actualitzat i evolucionat moltes coses (pantalles, seguretat, recorreguts…) i es caragol d'es Born no hauria de ser una excepció. Per què no recuperam aquesta proposta i ampliam ses grades que beneficiarien a molta gent d'aquí que ja no pot viure altres moments en directe? Per què no es fan retirar ses cadires que només aprofita una minoria?