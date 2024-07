Fa uns dies vam publicar aquest post al nostre mur de Facebook:

«I així estem, esperant i esperant:

1- Que arreglin el pont de Sa Bova.

2- Que posin un pont provisional al tram de camí de Binimoti.

3- Que puguem passar per Santa Rita.

4- Que el Consell Insular ajudi l’ajuntament a recuperar el tram de Terra Roja.

5- Que puguem passar pel tram de Binissuès.

6- La creació del Consell de camins de Ferreries.

7- La resposta municipal d’un parell d’instàncies.

8- La reunió trimestral de camins amb el Consell Insular».

I certament veure aquest llistat de coses pendents ens fa pensar que tant d’esperar... a ACK ens pot fer desesperar. Però no, el que pensam és que els qui realment haurien d’estar una mica preocupats són les administracions que no aprofiten suficientment les ganes, l’empenta, les forces que organitzacions com la nostra hi posam per recuperar, restaurar i mantenir aclarits els camins històrics de Menorca.

ACK, Coordinadora de camins de Menorca, associacions de veïns de diferents pobles de Menorca, grups de voluntaris des Castell, de Maó, d’Alaior, Ciutadella, grups ciclistes, BTTs, corredors, grups polítics i molta gent que recolza el gran objectiu de recuperar camins històrics que, en molts casos, les administracions han anant deixant mig abandonats.

Seguirem esperant que les administracions compleixin amb el deure i ens ajudin a defensar, recuperar i mantenir nets i aclarits els camins que són públics, amb dret de pas públics i que són de tots... sense desesperar!