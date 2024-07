En su dia fui a pasar la ITV de mi vehículo OPEL ZAFIRA matrícula 4792 BVZ a nombre de María Inés Pons Carreras y encontraron un fallo grave de frenos, de lo cual me alegré mucho ya que si me hubiera pasado circulando hubiera podido tener un accidente grave, y me dijeron que lo reparara y que me daban hasta día 26 de junio para efectuar la reparación de frenos sin cargo alguno para su comprobación.

Me presenté día 26 por la tarde e intentaron cobrarme 12 € para pasar el vehículo por la máquina. Yo me quejé, y al final se solucionó el tema. Me mandaron a la cola para realizar dicha prueba, y era de locos la cola. Calculé cuándo entraba un vehículo y cuándo salía y me salió, habiendo ya esperado una hora, que todavía me quedaban aproximadamente 2 horas de espera. Un disparate y fue cuando decidí irme ya que tenía hora con el médico y no podía esperar más.

Todos tenemos nuestra agenda y por culpa de esta «gente» se me descuadra. Yo comprendo una tardanza de 30 a 45 minutos pero no esperar 3 horas para pasar una ITV, y la excusa siempre es la misma: falta de personal. ¡Y a mí qué cojones me importa! (con perdón).

Yo pago un sevicio y quiero que se me atienda como es debido y por su incompetencia me arriesgo que la policía me multe y algo peor, que en caso de un accidente la Cia de seguros no quiera hacerse responsable de los daños producidos, por lo cual hago una reclamación en toda regla a Consumo para que ponga solución al respecto, y quiero contestación a mi reclamación por parte de Consumo y de Certio.

Mira que no hay paro en España, y se me dice repito por falta de personal ¡vergonzoso! En mi opinión ¿es que no se quiere pagar al personal las horas para poder cumplir con su deber? Eso sí, en cobrar al ciudadano... en esto son los campeones.