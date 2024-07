Bon dia Eduard, ens tornam trobar amb la sorpresa d’una partida, la teva, la partida d’una persona exquisida com tu. D’una persona que va ser capaç de crear tot un món a partir de l’amor, la imaginació i la il·lusió de viure la vida dia a dia, amb una intensitat ferotge, la típica intensitat d’un adolescent que en el teu cas t’ha acompanyant gairebé fins al final. Malgrat tots els entrebancs que vas anar trobant durant tot el teu camí vital, i que vas anar esquivant un a un d’una manera infinitament valenta.

L’Eduard, que es va inventar una manera fresca d’acompanyar les nostres vides, una manera sana, dolça, i molt especial, amb uns ingredients naturals, sense aditius, una manera pura. Com el seu amor cap a la vida, cap a la seva creació, com el seu amor cap a la Maria Jesús, als seus fills i a la seva família.

Una manera genial d’inventar els teus gelats artesans, amb una ment privilegiada juntament amb la teva capacitat titànica de treball, amb només una finalitat; estimar, estimar als teus i tot el seu entorn.

Així vas triar arribar al teu final, lluitant. Prenent decisions difícils per poder seguir endavant. Et vaig veure fa un any i em vas fer enveja, a molta gent li agradaria tenir el teu poder de lluitar per la vida. La teva vida que tant estimaves com la teva família i els teus gelats.

Ara Eduard, descansa d’una manera dolça i natural, després de tot el que has fet, t’ho mereixes com ningú en aquest món.