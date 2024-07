Des de la Junta Directiva del Foto club Cercle Artístic de Ciutadella i en nom de tot el nostre col·lectiu, volem expressar públicament el nostre total reconeixement, admiració i nostra més

sincera felicitació a aquests 12 companys pel resultat obtingut en aquesta IX edició de la Lliga Espanyola de Fotografia.

En aquesta edició de la Lliga Espanyola de Fotografia, han participat un total de 20 Federacions espanyoles, dividides en 127 Entitats, Agrupacions, Clubs o Associacions diferents, participant un total de 602 fotògrafs de tota Espanya.

La classificació total de la Lliga es divideix en diverses seccions, a nivell de Federacions, a nivell d’entitats i a nivell individual.

Cada Lliga comença el mes d’octubre i finalitza el mes de juny, cada mes cada concursant envia una fotografia a una de les diferents seccions de la competició ( color, paisatge, BN, retrat, nocturna, etc), aquestes fotografies són avaluades per un jurat compost per tres jutges, aquests, donen una puntuació a cada imatge segons la qualitat artística d’aquestes, les puntuacions es van acumulant mes a mes, fins a arribar al mes de juny on s’obté el còmput total de totes les imatges participants, donant la puntuació total que ha obtingut cada fotògraf, entitat o Federació.

D’aquest total de 602 participants, 12 són fotògrafs de diferents clubs de les illes Balears, ells han participat formant un equip representant a la Federació d’Agrupacions Fotogràfiques de les illes Balears ( FAFIBA).

D’aquests 12 fotògrafs, 7 pertanyen al Foto Club Cercle Artístic, 4 fotògrafs pertanyen al Grup d’Amics de la Fotografia de les Illes Balears (GAFIB) de l’illa veïna de Mallorca i 1 fotògraf pertany al Club Revel Art, des Castell, Menorca.

Aquest grup d’aficionats a la fotografia han aconseguit a nivell nacional de federacions, ja que tots ells pertanyen i competeixen per la nostra Federació d’Agrupacions Fotogràfiques de les illes Balears ( FAFIBA ), uns resultats espectaculars, col·locant la nostra Federació en la posició 8a d’entre les 20 federacions espanyoles que han participat.

Estem més que orgullosos de poder fer gala del gran nivell que aquests 12 companys illencs que han demostrat amb els resultats obtinguts, i molt especialment dels 7 participants que representen al nostre Foto Club Cercle Artístic, que amb tan sols 7 participants hagin quedat classificats en la posició número 27 de les 127 entitats participants.

Com també el més que satisfactori lloc on han quedat amb només 4 participants els nostres companys de Grup d’Amics de la Fotografia de les Illes Balears (GAFIB), quedant en la posició 49 del total de 127 entitats, queda més que demostrat el bon nivell i qualitat de fotògrafs que tenim a Balears, veient com només 12 persones han estat capaces d’obtenir aquests fantàstics resultats a nivell nacional.

No puc deixar passar l’ocasió, per a animar a tots els nostres socis, amics i simpatitzants afiliats a la CEF, perquè, en futures edicions, siguem més i puguem obtenir uns millors resultats a nivell nacional representant les illes Balears.