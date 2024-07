Soc un dels molts afortunats que vaig viatjar i vaig poder conèixer, compartir i gaudir de les conegudes festes de Sant Joan de Ciutadella, les dels cavalls...

Vaig gaudir de les cales, les aigües transparents, camí de cavalls, centre històric, gastronomia, les seves gents, i de les impressionants demostracions dels cavalls exhibint-se pels carrers abarrotats de gent i fent malabarismes en els «Jocs des Pla» al port. Tot un luxe de festes.

Però em pregunto. Sí, sí, em pregunto a mi mateix si he fet algun mal a «algú». Quin mal he fet? Mal? A qui? Cap. He compartit amb amics i familiars espais, converses, àpats, begudes, despeses, les festes. Tot molt bé, no he fet cap mal a «ningú».

Soc dels que el dia següent de les festes m’agrada matinar i passejar pels llocs dels fets. I reflexionant, em torno a preguntar: segur que no he fet mal a ningú davant de les imatges devastadores de residus de plàstics i de tota mena que trobo per tot arreu? I aquí amplio el contingut de l’«algú» de la primera pregunta, tot pensant que he vingut de la península en vaixell (això sí, propulsat amb gas natural, «la energía limpia», en lletres verdes pintades en el vaixell), i he consumit ampolles d’aigua i altres begudes, gots, plats i moltes altres coses envasades en plàstic. Segur que no he fet mal a ningú? Doncs la resposta no pot ser que NO, que no he fet cap mal.

On aniran a parar tots aquests residus per molt que els reciclem? En som conscients? Passejant l’endemà a la tarda pels carrers històrics del centre tot és «perfecte», tot net, l’ajuntament i els serveis de neteja han fet, i molt bé, la seva feina de bon matí, però no ens deixen veure què vam fer la nit anterior. Ens podem imaginar què passaria si no netegessin? Un caos, sí, desagradable. Però potser prendríem consciència que la festa té dues cares i que aquest consum excessiu i descontrolat també en forma part. I potser caldria reflexionar que podríem (i hauríem) de fer alguna cosa diferent.

El planeta, aquesta casa nostra, no pot admetre més deixalles. La crisi climàtica ens ho està advertint, cal fer un canvi si no ens volem seguir fent més mal a nosaltres mateixos. No és fàcil renunciar a tot el que tenim uns quants, reduir viatges (que mai seran «zero emissions») , reduir el consum excessiu i que les festes i el lleure no es basin tant en el beure i menjar desmesuradament. Hi ha molts sectors que hi estan interessats, però penso que no podem continuar així. Cal buscar alternatives més respectuoses amb el medi ambient, i ens hi hem de posar ja. Proposo aprofitar l’oportunitat de celebrar unes festes de Sant Joan de Ciutadella amb aquest esperit. Tothom, casa nostra inclosa, ens ho mereixem.

Posem-nos-hi.