El 28 de maig vam rebre la notícia d’una nova condemna per maltractament i lesions a l’illa de Menorca; aquesta vegada havia succeït feia deu dies al poble des Migjorn. El que va passar només ho saben els qui ho van presenciar, però la conclusió va ser clara i l’acusat va admetre els fets. La conformitat o disconformitat amb la sentència és un tema on no entrarem perquè és una qüestió jurídica, però en el que sí que ens hem implicat és en denunciar que el que no pot ser és acceptar haver agredit a una dona en seu judicial i després seguir com si res hagués passat.

El 8 de juny estava previst que l’autor confés del delicte actués amb la seva banda a Ferreries a un acte amb la participació de tots els municipis i el Consell Insular. Des d’Alerta Feminista es va demanar a les administracions implicades que es prenguessin mesures per evitar que aquesta persona participés en un concert d’aquestes característiques sostingut i finançat amb doblers públics. El 25 de juny actuaven a Ciutadella i el 9 de juliol as Mercadal, també amb la participació municipal. A aquests tres esdeveniments la banda va buscar un substitut i l’implicat no va participar. Volíem creure que era un temps suficient perquè reflexionés i mostrés responsabilitat davant les seves accions, procurant compensar socialment el dany causat. Malauradament, sembla que res ha canviat.

Aquest dilluns la batlessa des Migjorn confirma per conversa telefònica amb el col·lectiu, que el músic sonarà al pròxim concert de la banda que tindrà lloc al camp municipal de futbol del poble, malgrat les peticions i malgrat l’exemple dels seus companys de partit que han procurat complir el protocol de tolerància zero davant les violències masclistes. Sorprèn i no sorprèn, que paral·lelament s’hagi retirat el cartell contra la violència de gènere que feia mesos lluïa de lila a la rotonda d’entrada del poble.

I nosaltres no callam, perquè el silenci et fa còmplice.

No callam davant la falta de consciència dels agressors i el seu entorn sobre la gravetat dels fets admesos, davant la falta de sensibilitat dels qui accepten la versió del carrer d’una persona condemnada que a més contradiu el que va acceptar al jutjat. No callam davant la injustícia de continuar difamant a una dona, i de retruc a aquelles qui la recolzam.

La complicitat d’un entorn que permet que imperi un relat de la història fal·laç, no ajuda a reflexionar, reparar i evitar que uns fets tan greus no es repeteixin. Una societat que accepta la banalització de les agressions masclistes, que l’encobreix i calla davant d’amics o familiars, que no exigeix responsabilitats i reconeixement de que el que va passar no està bé ni és tolerable, que no creu a les víctimes ni es fa càrrec de les ferides psicològiques que aquests fets han causat, és una societat que mai serà lliure i on, cada vegada més gent, no volem viure.

Lamentam profundament que hi hagi administracions que no han pres la determinació necessària davant d’un cas ocorregut al seu propi poble, això només demostra que continua faltant perspectiva feminista a les nostres institucions i molta feina de justícia social per posar remei al problema del masclisme a la nostra societat. Agraïm que el Consell Insular, els Ajuntaments de Ferreries, Sant Lluís i Ciutadella escoltessin la petició i hagin donat suport a la causa.