Bon dia poble de lô. Día 11 de julio fui a tomar café, me gusta informarme y leo el Diario MENORCA, y la gran sorpresa fue, que el pueblo de Alaior está arruinado, y me pregunté: ¿Por que? ya que sin haber hecho grandes cosas no tienen ni un euro, y todavía queda por hacer la famosa piscina, y que piensen un lugar mejor para hacerla, no desvestir un santo para vestir a otro. Geriátrico, Centro de Día, Centro de Salud, parkings, un centro deportivo, etc. Mucho bla... bla y nada de nada. Eso sí, el mismo día de entrar al Ayuntamiento subida de sueldo y ahora otra vez, supongo y espero que ahora se lo bajarán aplicando la misma regla de tres, y solo se les ocurre decir: subiremos los impuestos. ¿No se podría mirar en reducir gastos? Eso lo tienen olvidado es tabú, sería interesante estudiarlo seriamente. Bueno, no tengo mucho más que decir, solo dirigirme al pueblo de Alaior que tendremos que reflexionar seriamente y aprender a votar, pero yo, personalmente, tengo un dilema. Yo sé muy bien de qué partido político no soy pero no sé de cuál soy y cada día se me pone más complicado decidirme por uno o por otro.

Ya que visto lo visto y ver cómo actúan los políticos y la política en general, tanto a nivel local como Nacional. Pienso que los ciudadanos de a pie se nos pone más difícil y complicado decidir, sin generalizar ya que hay personas que lo tienen muy claro y esto hay que respetarlo. «Què hem de fer?. Ánimo alaiorencs a pagar y a callar y a esperar las próximas elecciones. Hay un refrán menorquín que me gusta mucho que dice: «de moliner canviaràs però de lladre no en sortiràs», tal como digo es solo un refrán, pero los refranes a veces aciertan. Sí, sí! Perdón, perdón, otra cosa tengo que decir ¿habrán pagado el alquiler de los parkings? También hay unos eventos que tampoco se habían pagado, los podría nombrar pero no viene al caso. Hombre, supongo que sí habrá cobrado esta gente, pero no debe hacer mucho tiempo, bueno ahora sí he acabado, podría decir más cosas pero por hoy ya es suficiente. Pienso que Alaior se merece algo mejor que lo que tiene.