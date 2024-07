Com bé saben les persones que hi ha hagut i hi ha a l’oficina de Correus des Migjorn Gran, he enviat bastants paquets a Madrid, sempre a la mateixa adreça, que és una botiga oberta més de dotze hores cada dia, per la qual cosa no s’hi val a posar d’excusa que no s’ha trobat el destinatari.

Fa un any llarg, paquets de més o menys el mateix pes i mides, els enviava un dilluns, i entre dimarts a la tarda i dimecres al matí ja eren al lloc. La cosa, a poc a poc ha anat empitjorant, fins arribar a l’actualitat: el penúltim paquet que vaig enviar va trigar deu dies a arribar; i l’últim, dues setmanes. Continuo pensant que a Correus hi ha molts caps que cobren molt bé, però hi falten carters. Estic convençut que es volen carregar el servei de Correus, perquè amb aquesta partitocràcia que tenim, cada vegada hi ha més caps, càrrecs de confiança, experts, etc. Dono per descomptat que la culpa de tot plegat deu ser de Putin. És vergonyós el que està passant a tots els nivells. O se’n va a can Pistraus, aquesta impresentable partitocràcia, o els de baix ens n’anirem a fer punyetes. Visca la terra!