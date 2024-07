Toda mi vida (he cumplido 86 años el pasado 28 de junio), he oído decir que este baile era un baile de los soldados escoceses y siempre he visto a los bailarines o bailarinas, con un traje tipo tar-tan, original de Escocia.

Cuando nos jubilamos, mi esposa, que es de Gales, siguiendo el consejo de unos amigos de Alaior, nos fuimos a Peñíscola. Un domingo nos prepararon una comida y baile, con una orquesta. Una vez empezado el baile, oímos un bramido, como si fuera una estampida de búfalos. Al girarnos nos encontramos con un gaitero escocés que celebraba el día del Patrón de Escocia, San Andrés. En este momento se me ocurrió pedirle al escocés si conocía la música que acompaña el «Ball d’Escòcia». Al no dominar el idioma inglés le pedí a mi esposa si podía transmitir mi pregunta, a lo que ella respondió que sí. El gaitero nos pidió si podíamos cantar algún trozo de la melodía y a las primeras notas nos dijo que se la había enseñado su abuelo y que todos los gaiteros de los ejércitos de Escocia conocían dicha melodía, ya que era tradicional.