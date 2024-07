Fa uns dies va sortir al diari «Menorca» una noticia on es deia «Crece el movimiento contra los cubos con microchip», sembla que hi ha un col·lectiu molt preocupat amb aquest tema, a jo personalment i crec que a molta altra gent ens estranya que aquesta sigui sa gran preocupació, com si no estiguem controlats de moltes altres maneres, i a més no crec que els que recullen els fems obrin cada bossa i apuntin el que han trobat, també diuen que si no treus res durant uns dies telefonen, des que tenim aquest sistema, en dues ocasions he estat fora de casa, en una ocasió fins a un mes i mig i en cap moment m’han demanat cap explicació; també he de dir que com a les restes de ca meva, no hi deix ni drogues ni documents que siguin secrets d’estat, no em dona calor ni fred que sapin si he dinat de gambes o necessit bolquers.

Si cap persona del col·lectiu «Solo Menorca» s’han sentit ofeses no és aquesta la meva intenció, només que per jo, i part dels meus vesins, ens preocupen altres problemes, com el fet que ja que han implantat aquest sistema, en es dia a dia comprovam que té moltes deficiències de funcionament, la majoria de dies no ens deixen el cubell on l’hem deixat que és davant la porta, així que es matí hem de veure on el trobarem, donat que és una barriada amb molta gent major i hi ha persones amb dificultats per moure’s, i açò no és fàcil ni agradable, alguns dies no han buidat el cubell, així que hem hagut de buidar-lo per posar el que toca aquell dia.

Una altra cosa que crec que en general no s’ha tingut en compte, són les persones majors que viuen a blocs de pisos sense ascensor, el que representa pujar i baixar amb el cubell i haver-lo de penjar, quan en ocasions ens costen molt les petites coses habituals.

Una altra cosa que pens que no funciona és l’atenció als usuaris per part de l’empresa que dona aquest servei, és quasi imposible poder ser atesos per una persona, i en ocasions ni tan sols pots deixar un missatge perquè la bústia està plena.

No entraré a valorar si és un bon o mal sistema (cadascú tindrà la seva opinió) però és el que tenim, i si els vesins feim la nostra part, l’empresa ha de fer la seva, i de momentl no és així.

No sé si aquests falls són deguts a que no han augmentat el personal que fa la recollida, en proporció a l’augment de feina, si és així hauran de posar els mitjans que falten.

També les administracions que han contractat aquesta empresa hauran de fer la feina que els pertoqui ,ja que si aquesta no compleix, vull creure que ha d’haver-hi algún sistema d’aplicar alguna sanció.

Fins aquí per ara, perque potser haurem de tornar a insistir, si no es resolen tots es temes exposats.

Aquesta carta la faig en nom própi, pero representa el sentir de molts dels meus vesins.