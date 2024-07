Fa dies que s’escriu a es Diari sobre l’aigua que es perd per evaporació de les moltes piscines de l’illa, diuen, segons càlculs del GOB que unes 7,7 milions de tones anuals, estic d’acord amb aquesta conscienciació que es fa de la pèrdua d’aigua, un bé escàs, de totes maneres quan anava l’escola, d’això fa molts anys, ja ens explicaven el cicle de l’aigua, era una cosa que donàvem a naturals, ens explicaven que per efectes de la calor del sol s’evapora l’aigua del mar, dels llacs, dels rius, dels pantans i fins i tot de les piscines, en aquella època molt poques, que aquesta aigua que s’evapora va a l’atmosfera, forma els núvols, i després torna a terra en forma de pluja, si no hi hagués evaporació no hi hauria pluja. Diré que vaig anar a una escola franquista i l’ensenyament era molt bàsic, no ens parlaven d’ecologia, però si de fenòmens naturals i ho enteníem, potser també ens enganyaven amb les ciències naturals i no és com explic, però així ho vaig aprendre, o a lo millor, el cicle de l’aigua ara és diferent.

De totes aquestes denúncies que es fan pel consum excessiu d’aigua de les piscines, trob a faltar alguna cosa, trob a faltar per part de tots els que denuncien la pèrdua de 770 milions de litres d’aigua anuals que s’evaporen de les piscines, no facin una campanya igual de contundent, pels dos mil sis-cents milions que es perden cada any per les xarxes d’abastiment municipal, (informació d’es Diari 7.6.2024) dit d’altra manera, cada dia es perden set milions de litres que s’extrauen del subsol i no arriben als veïns. No entenc que set-cents setanta milions de litres evaporats creïn més alarma que dos mil sis-cents milions que desapareix de la xarxa i això passi desapercebut.

Davant un malbaratament tan enorme d’un bé escàs com és l’aigua, per culpa de la manca d’una xarxa d’abastiment en condicions idònies de servei, crec que haurien/hauríem d’estar cada dia a les portes dels ajuntaments protestant i fer campanyes perquè es resolguessin aquestes fuites, estaré al seu costat, en vers de mantenir aquest silenci, que no voldria pensar còmplice cap a les administracions, que són, en definitiva, qui donen subvencions, però és que em costa entendre aquesta diferència en la vara de mesurar.

Per tant, no és cap critica per aquests col·lectius que es mobilitzen per les pèrdues d’aigua de les piscines, però sí que trob estrany que no ho denuncien ni facin cap campanya de conscienciació i protesta pels set milions de litres diàries que els nostres ajuntaments, uns menys, altres més, llencen cada dia. Aquestes fuites de les xarxes municipals són una quantitat inassolible i insultant per una illa declarada Reserva de la Biosfera, però en vers de denunciar-ho, únicament demanen als ajuntaments que apliquin mesures coercitives pels que consideren grans consumidors, tornant al de sempre, aquests grans consumidors són els que més poder adquisitiu tenen, per tan no els preocupa, els costarà més car però podran seguir consumin. I després diran que apliquen mesures progressistes, més aviat crec que és el que deien els avis, que pagant Sant Pere canta.