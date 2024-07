Sens dubte, la notícia de la setmana passada va ser la investidura del nou batle de Ciutadella, gràcies a l’acord assolit entre els tres partits d’esquerres de ponent. Arran d’aquest fet, he llegit algunes cartes i articles en contra del nou equip de govern i de la moció de censura en què es repeteixen els mateixos arguments que van donar la ja exbatlessa i el portaveu del PP en el debat de divendres passat. Pens que alguns d’aquests arguments són dubtosos o directament falsos, per la qual cosa m’agradaria aprofitar aquesta carta per rebatre’ls.

«Només han fet la moció de censura pels doblers i per la cadira». Una de les idees més repetides aquests dies és que els partits d’esquerres només han destronat el PP per l’ambició de poder i de doblers. Per si algú pot tenir qualque dubte al respecte, m’agradaria recordar que l’equip de govern del PP no ha governat gratis durant aquest darrer any, sinó que han cobrat tot el que els tocava. De fet, el PP va passar de les 8 dedicacions que cobrava l’anterior equip de govern liderat per Joana Gomila (8 sous sencers a repartir entre 13 regidors) a 8,3 dedicacions (8,3 sous sencers entre 9 regidors). No dic açò perquè em sembli malament que l’equip de govern del PP pugés de 8 a 8,3 les dedicacions, sinó perquè pens que el PP hauria de ser el més curós a hora de fer segons quines afirmacions i no fer demagògia amb els sous i les cadires. El nou equip de govern d’esquerres ha acordat que congelaran les dedicacions.

Més enllà d’açò, aquest argument dels sous i les cadires senzillament no té cap ni peus perquè els regidors del nou equip de govern d’esquerres tenen una trajectòria professional fora de la política. De fet, molts d’ells tindran un sou inferior com a regidors que el que tenen a la seua feina d’origen. Per tant, crec que seria important no repetir aquesta idea tan demagògica com falsa.

«Un equip de govern format per tres partits diferents no es posaran d’acord i serà molt inestable». Precisament, l’equip de govern actual serà més estable que el que hem tingut durant aquest darrer any en minoria, ja que el nou equip de govern tindrà majoria absoluta (tot açò, sense perjudici d’arribar a acords amb el partit de l’oposició, el PP, que pens que podria ser molt positiu). A més, els tres partits d’esquerres ja han demostrat durant els darrers vuit anys (2015-2023) que és possible governar en coalició de forma estable a l’Ajuntament. De fet, si res hi ha, el període 2015-2023 han estat els més estables políticament a Ciutadella des de la restauració de la democràcia. L’estabilitat que han demostrat els tres partits d’esquerres a Ciutadella durant els darrers vuit anys contrasta amb la inestabilitat d’alguns governs del PP a altres administracions. Sense anar més lluny, la incertesa viscuda al Consell Insular durant els darrers mesos és de rècord: amb un any, hem vist l’entrada i la sortida de la consellera de Vox de l’equip de govern, el cessament de diversos directors insulars o la impossibilitat d’aprovar uns pressuposts.

Dit açò, m’agradaria tancar aquestes línies desitjant sort i encerts al nou equip de govern. La seua sort serà la de tots els ciutadellencs i ciutadellenques.