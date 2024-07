El dia 23 ens va deixar na Rosa Pallàs, regidora de l’Ajuntament des Mercadal entre els anys 1999 i 2010. Durant més de 10 anys na Rosa es va dedicar en cos i ànima al seu municipi d’adopció, on va venir destinada a fer feina com a mestra cap als anys 70.

Durant la seva trajectòria en la política municipal na Rosa va ser un exemple de servei públic i dedicació, sobretot al poble de Fornells, on va exercir de regidora responsable durant diversos anys.

Com a educadora i com a persona, va ser sempre un referent de mostra de respecte per a tothom, vetllant sempre per la integració dels nouvinguts i la igualtat entre tota la ciutadania.

La seva mort ha deixat una ona de tristesa entre el personal de l’Ajuntament que van fer feina mà a mà amb ella, tothom en guarda un gran record i li tenien una estima especial.

A nivell personal, al llarg de la meva vida he tingut el privilegi de compartir molts moments amb ella i la seva família i sempre en guardaré un record especial dins el meu cor. El seu exemple com a mare, mestra i política m’han servit de guia des de que la vaig conèixer de ben petit com alumne de l’escola i sé que sempre m’il·luminarà per ser un bon docent, un bon polític, per ser millor persona.

Com a batle des Mercadal, i en nom de tota la corporació municipal, vull expressar el condol a tota la seva família i a les seves amistats.

Rosa, descansa en pau. Siguis on siguis a partir d’ara, estiguis orgullosa de la teva família i de la profunda empremta que ens has deixat a totes les persones que t’hem conegut.