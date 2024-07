Buenos días, Consell insular, son muchos ustedes que intentan gobernar en Menorca, pelearse y discutir entre sí, eso sí lo tienen al día, enhorabuena. ¿No sería mejor preocuparse por ciertas necesidades que hacen falta para que los ciudadanos nos podamos sentir más seguros? Una de tantas es tener al día de mantenimiento las marcas viales.

Me explico, esta semana fui a cenar a Mahón y para volver a mi pueblo Alaior, pasé por la ronda y es de pena. Las marcas viales, repito, casi no se ven, ¿son conscientes que estamos en verano? Hay un montón de coches circulando por las carreteras y es muy importante tenerlas al máximo de preparadas y revisadas para así poder evitar accidentes, ¿no se les ocurre pensar (me doy cuenta de que no) de que pueden ser ustedes los responsables de algún accidente por dejadez en el mantenimiento?

Eso sí, poner multas con radares lo tienen clarísimo, ya sé que esto no es de su responsabilidad, pero es la realidad, para sancionar y recaudar son unos linces, que me parecen muy bien los radares, no es una crítica hacia ellos, pero hay que pensar en todo, no solo en lo bueno. Nada, señores, espero que se pongan las pilas y den un repaso de pintura a todas las carreteras en general. ¿Han acabado la pintura o los pinceles? Parece mentira que los responsables de carreteras no sean capaces de darse cuenta de estas cosas y que un triste ciudadano tenga que recordárselo. Què hem de fer! Eso es la política y los políticos que nos gobiernan.