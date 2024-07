La dreta evangèlica estatunidenca va aconseguir l’any 2022 l’objectiu que portava més de 50 anys perseguint: extirpar el dret constitucional a l’avortament. Avui, les joves americanes tenen menys drets en aquest àmbit que les seves àvies. En alguns dels estats americans, les úniques excepcions a l’avortament són tres: incest, violació i risc per a la vida de la mare. El Partit Republicà, que és la dreta als Estats Units, vol anar més enllà, imposant processos en què l’Estat verifica cas per cas les excepcions de manera estrictíssima. Les conseqüències d’aquestes lleis estan sent nefastes. Cada dia surten històries esgarrifoses. Informen que més de 60.000 víctimes de violació no han pogut avortar al seu estat, moltes d’elles menors i obligades a dur a terme l’embaràs. A vegades el violador és un familiar. Pel que fa la tercera excepció, sovint la mare no està prou malalta per caure a la categoria de ‘risc per a la vida’, i els doctors, per evitar-se problemes legals, esperen que empitjori i estigui perillosament greu per tal d’intervenir.

Limitar l’accés a l’avortament ho vol també la dreta espanyola de sempre, que és Vox i part del PP. Com l’americana, aquesta dreta és profundament nacionalista i cristiana, no evangèlica sinó catòlica. El nacionalisme i el catolicisme han arrossegat durant segles el progrés social del país. Durant la democràcia, s’han oposat constantment a la llibertat. La raó és simple: prioritzen la seva ideologia nacionalcatòlica sobre la llibertat. Quan s’ha de triar entre una i altra, no tenen cap dubte, tiren de dogmatisme. Es van oposar a la llei que permetia el divorci, es van oposar a la llibertat de casar-se de dos adults si no són, segons ells, del sexe adequat. S’oposen a l’eutanàsia. Res més il·liberal que l’Estat forci un moribund a patir fins l’últim moment.

Utilitzen la paraula llibertat interessadament i només si està, per un atzar, alineada amb els seus valors. Pura hipocresia. Un altre exemple, de tants: volen la ‘llibertat’ d’educar en la llengua que es vulgui, sempre i quan sigui el castellà; no defensen pas que la comunitat musulmana pugui aprendre plenament en àrab. Aquesta obvia contradicció s’intenta tapar tirant de criteris diferents, normalment amb confuses referències a la tradició o la història. Parlant de història, l’àrab és present a la península per molts més segles que el castellà.

L’escalfament global està constatat pel Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic, depenent de l’ONU, compost per uns tres mil científics. Està també constatat per l’Organització Meteorològica Mundial, i el podem corroborar cadascun de nosaltres simplement observant l’augment de la freqüència de les onades de calor, com l’istiu s’ha menjat part de la primavera i part de la tardor, com cada vegada més hi ha llargs períodes de sequera i, quan plou, plou torrencialment i es concentra en zones més petites. Vox té un ventall d’idees anticientífiques sobre l’escalfament global: des de negar categòricament la seva existència fins a acceptar-la abnegadament afirmant que els humans no en som els causants ni el podem arreglar.

Es poden posar més i més exemples d’aquest nacionalisme espanyol, retrògrad i anticientífic. Afortunadament, la majoria de la gent ho té ben clar i no es deixa entabanar per refundacions, canvis de nom o campanyes de màrqueting. Saben qui són i què representen Vox. Per molt que es pintin de verd, extrema dreta segueixen sent.»